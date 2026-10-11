Centro Federal de Conciliación acompañará consulta de trabajadores del IMSS

Trabajadores del IMSS mantienen un plantón frente a las instalaciones centrales del Seguro Social, el 10 de octubre de 2026.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) acompañará este miércoles 14 de octubre la consulta convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la que las personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se pronunciarán sobre la revisión salarial aprobada por el Congreso Nacional del Sindicato.

El acompañamiento del CFCRL a la consulta, que se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, tiene como propósito contribuir a que el ejercicio se desarrolle con transparencia, certeza y respeto a la libertad de decisión de las personas trabajadoras, conforme a los principios de democracia y libertad sindical establecidos en la legislación laboral.

El CFCRL refrendó que la democracia y la libertad sindical descansan en el derecho de las personas trabajadoras a participar y decidir sobre los asuntos que les corresponden mediante procedimientos libres para expresar su voluntad.

📑 👉🏼 CFCRL acompañará consulta de trabajadores del IMSS para

salvaguardar un ejercicio libre, transparente y democrático pic.twitter.com/MvbDIgdnrz — Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (@Centrofcrl) October 12, 2026

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cehr