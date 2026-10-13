Más de 546 mil migrantes pidieron refugio en México; CNDH alerta por ‘atrapamiento’

En los últimos cinco años, más de medio millón de personas migrantes solicitaron refugio en México, donde además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que persiste un fenómeno de “atrapamiento” de quienes permanecen a la espera de una resolución a su trámite o de que se les permita ingresar a Estados Unidos.

Entre 2021 y 2025, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) recibieron 546 mil 920 solicitudes de migrantes para recibir asilo y protección al país, siendo el último año el que recibió la menor cantidad de peticiones, en correspondencia a la caída del flujo migratorio.

En 2021 hubo 133 mil 92 solicitudes; en 2022, 120 mil 607; en 2023, 141 mil 807; en 2025, 80 mil 830 y para 2025 la cifra cayó a 70 mil 584, detalló la CNDH en su Diagnóstico 2025 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración.

A diferencia de los cuatro años anteriores, en donde los solicitantes provenían principalmente de Haití y Honduras, en 2025 el país de origen con más migrantes que pidieron refugio a México fue Cuba, seguido por Venezuela, Haití, Honduras, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Presentamos el Diagnóstico 2025 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del INM, tras visitar 26 recintos del país.



La presidenta de la CNDH, @RosarioPiedraIb, llamó a fortalecer la atención médica, psicológica y especializada, así como las medidas de… pic.twitter.com/I22VXc7ue3 — CNDH en México (@CNDH) October 13, 2026

La Comisión advirtió que los cambios a la política migratoria ordenados por Donald Trump, como el cierre del CBP One, y la solicitud para que México concediera la condición de refugiados y permitiera que los migrantes se quedaran en el territorio nacional trajo una presión a la Comar, a la cual vio “rebasada”.

Derivado de esto, la CNDH expuso que los extranjeros irregulares aún se enfrentan a quedarse varados en México por un amplio periodo, principalmente en el norte y sur.

“En el mismo sentido, continúa observándose el fenómeno de “atrapamiento” de personas migrantes, que han permanecido varadas y de manera prolongada e involuntaria en el territorio mexicano, principalmente en las zonas fronterizas sur y norte del país. En la frontera sur se encuentran aquellas personas que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiada y que, debido a la duración de los procedimientos correspondientes, han tenido que permanecer en las entidades donde iniciaron su trámite: principalmente Chiapas y Tabasco”, describió.

Pero la situación en el norte, particularmente en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, se concentran migrantes que aún esperan que se les permita cruzar a Estados Unidos.

También señaló que la decisión tomada por el gobierno desde 2024 para que los migrantes fueran canalizados a Villahermosa, Tabasco, se convirtió en una “puerta giratoria”, ya que son enviados allá para recibir un documento de salida para regularizar su estancia o el abandono del país, lo que provoca que sean presentados en más de una ocasión ante las mismas autoridades.

La Comisión recordó que en 2025 se reportó la caída más relevante en el flujo migratorio, debido a que sólo ocurrieron 237 mil 538 detenciones por parte de las autoridades estadounidenses, lo cual es sumamente menor a lo documentado en los años anteriores, que superaban el millón y medio de “encuentros”.

Dentro de sus observaciones, la CNDH reconoció a las autoridades migratorias mexicanas por haber atendido señalamientos que se hicieron anteriormente, a fin de garantizar mejores espacios y atención a los migrantes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL