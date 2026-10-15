‘El que paga manda’: Corral pide autonomía presupuestal para el Poder Judicial

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, advirtió que la próxima reforma judicial debe garantizar la autonomía presupuestal de los órganos del Poder Judicial, para evitar que su independencia quede comprometida por las decisiones del Órgano de Administración Judicial sobre la asignación y el ejercicio de los recursos.

Corral se refirió a la iniciativa de reforma judicial secundaria que se encuentra en preparación y sostuvo que uno de los puntos centrales debe ser garantizar que los órganos judiciales administren y ejerzan sus propios presupuestos.

“Es muy importante que tengan facultad para administrar y ejecutar su propio presupuesto”, señaló, al advertir que la dependencia financiera de los órganos judiciales respecto del ente administrador concentra un poder “preponderante y riesgoso”.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado; Javier Corral, consideró que corresponde al Poder Legislativo resolver la contradicción constitucional relacionada con la elección de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pic.twitter.com/vxa7rYJmbw — Angel Gallegos (@gallegoso) October 15, 2026

“Porque aquí y en China el que paga manda”, enfatizó el senador, quien consideró que la autonomía presupuestal es uno de los temas clave que deberán revisarse en la iniciativa.

Corral explicó que, hasta el momento, conoce la propuesta elaborada por los presidentes de los órganos de dirección del Poder Judicial y entregada a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, para que sea incorporada a la iniciativa que presente el Poder Ejecutivo, dado que el Poder Judicial carece de facultad de iniciativa.

Sin embargo, señaló que todavía no se conoce el proyecto definitivo y que el Senado deberá revisar cuidadosamente su contenido para incorporar ajustes y corregir los aspectos que la experiencia ha mostrado que necesitan fortalecerse.

Indicó que la legislación secundaria no sólo debe adecuarse a los cambios constitucionales más recientes en materia de elección popular de jueces y magistrados, sino también atender las deficiencias identificadas durante la implementación de la reforma judicial.

El presidente de la Comisión de Justicia consideró que la redacción de la propuesta sobre autonomía presupuestal puede mejorarse y sostuvo que corresponde al Poder Legislativo aportar sus propios planteamientos.

“Pero para eso está el Poder Legislativo. Yo espero que el Poder Legislativo pueda también incorporar su punto de vista, su impronta”, afirmó.

Por ello, llamó a evitar una discusión apresurada y dar a la iniciativa el tiempo necesario para su análisis, debate y perfeccionamiento. Sobre la posibilidad de que la legislación se apruebe durante el actual periodo ordinario de sesiones, respondió que dependerá de cuándo llegue la propuesta, pero insistió en la necesidad de abrir la discusión.

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MSL