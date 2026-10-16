Fuerzas federales arrestan en Querétaro a ‘Trébol’, requerido por EU por narcotráfico

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Querétaro a Erick “N”, alias “Trébol”, contra quien se cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Federal, la captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de INTERPOL, en coordinación con personal de la SSPC.

El detenido es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, que lo señala por su presunta participación en actividades criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

Las autoridades identifican a Erick “N” como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al trasiego de cocaína y metanfetamina desde México hacia territorio estadounidense.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que la detención representa un golpe a la capacidad operativa de esta organización criminal y contribuye a las acciones conjuntas entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico.

“Esta detención debilita la estructura operativa de una organización criminal transnacional y fortalece los mecanismos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado”, informó la dependencia.

En Querétaro, elementos de @FGRMexico, a través de la AIC-INTERPOL, en coordinación con @SSPCMexico, cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición contra Erick “N”, alias “Trébol”, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.



El detenido es… pic.twitter.com/CnRowNNgyb — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

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