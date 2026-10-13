SSPC anuncia construcción de seis nuevos centros penitenciarios en el país; prevé más de 18 mil nuevos espacios

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se construirán seis nuevos centros penitenciarios en seis entidades del país, con los que se estima la creación de 18 mil 480 nuevos espacios.

Así lo informó García Harfuch durante la Conferencia del Pueblo, donde destacó que estos centros impulsarán un nuevo modelo de gestión penitenciaria, enfocado en el trabajo, la capacitación y el deporte, para garantizar el control y evitar que las organizaciones criminales operen desde su interior.

¿Dónde y cómo serán los nuevos centros penitenciarios anunciados por Harfuch?

García Harfuch informó que los seis nuevos centros penitenciarios estarán ubicados en:

Sonora

Veracruz

Sinaloa

Nayarit

Estado de México

Chiapas

Detalles de los centros penitenciarios que se construirán en México, anunciados por SSPC. ı Foto: Captura de video

Detalló que contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales.

Asimismo, contarán con módulos diferenciados para clasificar a los internos de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.

Uno de los proyectos con más definición y el primero en construirse será en Sinaloa, que se decidió construir luego de las dos riñas registradas entre jueves y viernes de la semana pasada, las cuales dejaron un saldo de 12 personas muertas, entre ellas una menor que se encontraba de visita.

Elementos de la Guardia Nacional refuerzan seguridad en penal de Mazatlán, Sinaloa, tras riña que dejó dos internos sin vida. ı Foto: Cuartoscuro

Para esta nueva prisión se realizará una inversión federal y se proyecta que tenga una capacidad de dos mil 640 espacios, con mejores sistemas de vigilancia para fortalecer la operación y control.

Presidenta destaca importancia de ampliar capacidad penitenciaria

El plan es parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria nacional, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde no sólo se ampliará la capacidad de recepción sino también habrá nuevos protocolos para profesionalizar al personal y modernizar los procedimientos de administración, vigilancia y control de las prisiones.

Durante su intervención, Sheinbaum Pardo subrayó que era importante ampliar la capacidad penitenciaria, ahora que su gobierno ha capturado a más de 70 mil personas ligadas a delitos, lo cual, dijo, ya se tradujo en una sobrepoblación sobre la que se debe intervenir.

Claudia Sheinbaum, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Argumentó que atender el problema también cobra relevancia por el cuidado a los derechos humanos de los detenidos, así como por la seguridad dentro de las cárceles.

“Primero, por derechos humanos: hay personas que creen que las personas detenidas no tienen derechos, pero siempre hay que respetar los derechos humanos de todas las personas. Segundo, por seguridad: la sobrepoblación también genera problemas si tenemos el mismo número de custodios en los centros penitenciarios estatales”, subrayó.

Respecto al financiamiento, aseguró que no se cederá al sector privado y el control lo tendrá la SSPC o las Secretarías de Seguridad estatales; además, ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los recursos que se destinarán.

Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, estimó que este proyecto saldrá a partir de 2028 y las construcciones se realizarán dentro del sexenio.

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