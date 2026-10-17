El “librazo” de Tatiana

Y quien sigue lanzando puyas a Clara Luz Flores —aunque ahora también librazos— es Tatiana Clouthier, quien resultara derrotada en el proceso morenista en Nuevo León. Y es que ahora, para ser más efectista o de plano para causar más daño, Tatiana ocupó fragmentos el más reciente libro de Andrés Manuel López Obrador, Pueblo. “En su página 667, mira lo que nos dice: La otra enseñanza política de aplicación universal es que nada se logra con la moderación ni con las medias tintas; ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios”, se le escucha decir a la también llamada tía Tatis en un video que subió a las redes y en el que enseguida aparecen imágenes de AMLO diciendo: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Luego vuelve la toma a Clouthier, quien señala: “Si somos auténticos… el político debe representar algo o a alguien”. Y ahí viene el raspón pues enseguida pone a Clara Luz con Keith Raniere, de la sexta Nexium. Hay quien considera que los trancazos de quien fuera secretaria de Economía no sólo terminarán afectando a su adversaria interna. También los agradecerán quienes se perfilan a contender por el PRI, el PAN y MC. Uf.