Y fue Marcelo Ebrard el que ayer de plano pidió que lo borren de la lista de presidenciables. Fue a una pregunta expresa de reporteros que el funcionario respondió de forma tajante: “En este momento yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Por favor, si quieres quítame de la lista. Me harías un favor, quítame, bórrame”, requirió Marcelo, quien de esa manera pasó la página al cuestionamiento y dio paso al siguiente. El secretario Economía acudió ayer a la Cámara de Diputados a comparecer ante comisiones como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy probable que tengan razón quienes consideran que la pregunta podría no haber estado en el repertorio si no fuera porque el senador Manuel Velasco hace unos días alborotó con notoria anticipación un proceso que ocurrirá hasta el 2030. Por lo pronto, ha quedado claro que Ebrard tiene más en mente el T-MEC y sus complejidades y así lo hizo notar.