Zacatecas, pendiente

Y fue la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, la que ayer estuvo en Zacatecas, dicen algunos que con la idea de fortalecer la unidad de su partido, luego de que el proceso interno para esa entidad provocara múltiples inconformidades, las cuales mantienen latente el riesgo de fractura. Y nos dicen que tal parece que aquellas no se encuentran enteramente subsanadas porque si bien sí acudió a esa reunión la coordinadora por la defensa de la transformación y la soberanía nacional, Verónica Díaz, los que se ausentaron fueron Ulises Mejía y Saúl Monreal. Es sabido que en esa entidad la principal voz que se ha expresado para condenar la designación de Díaz ha sido la de José Narro Céspedes. Este último, quien tiene ademas una fuerte rivalidad contra el gobernador David Monreal, ha advertido el riesgo de que la entidad se pierda en 2027 si la dirigencia nacional no hace las enmiendas necesarias. Por lo pronto, nos dicen, en Zacatecas sigue haciendo falta que avance la llamada operación cicatriz. Tsss.