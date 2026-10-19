A tirar patadas, ahora en la política 

Y fue el futbolista Carlos el Gullit Peña, el que tras no alinear en algún equipo relevante de futbol en los últimos años, decidió enrolarse en otro deporte, en el que, curiosamente, también abundan las patadas: la política. Para tal fin, nos comentan, ya se vistió además de guinda. Y es que el Gullit acaba de reaparecer como aspirante en el proceso interno de Morena para tratar de ser nominado coordinador municipal de la defensa de la transformación y la soberanía en León, en Guanajuato, esto es, para tratar de convertirse eventualmente en el candidato a presidente municipal. Es bastante sabido que Guanajuato es un bastión panista; sin embargo, el deportista también es conocido por haber militado en el equipo de balompié de la entidad, los Panzas Verdes del León. Nos dicen que no la tendrá fácil, porque iría contra aspirantes que ya llevan camino andado y a varios se les identifica como auténticos repartidores de leña. Por lo pronto, entre los nombres de a quienes interesaría la misma posición están: Antares Vázquez, David Martínez, Vanessa Montes de Oca, Guillermo Medina Plascencia y Emmanuel Reyes Carmona. Uf.