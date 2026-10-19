Agricultura suspende importación de productos avícolas de Brasil por brote de Newcastle

México puso en marcha una medida sanitaria que afecta el ingreso de productos avícolas procedentes de Brasil, luego de que las autoridades de ese país confirmaran un brote de una de la enfermedad de Newcastle.

La decisión busca evitar riesgos para la producción nacional y mantener las condiciones sanitarias del sector avícola.

La restricción fue anunciada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), tras conocerse un caso de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos de engorda en Santa Catarina.

De acuerdo con AGRICULTURA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil confirmó la presencia de la enfermedad en una granja ubicada en el municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.

La medida aplica para la importación comercial y los productos que portan los turistas ı Foto: AGRICULTURA

Ante este escenario, la Dirección General de Salud Animal del Senasica desactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios correspondientes en su plataforma, en seguimiento a los protocolos internacionales.

La disposición impide el ingreso de los siguientes productos procedentes de Brasil:

Carne de ave y despojos avícolas

Huevo fértil destinado a la reproducción

Pollitos de hasta tres días de edad

Aves canoras y de ornato

Aves rapaces destinadas a comercialización

Aves consideradas mascotas

La restricción se aplica tanto a las operaciones comerciales como a los productos que transportan los turistas, precisó la dependencia federal.

Sector avícola en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué es la enfermedad de Newcastle?

La enfermedad de Newcastle es una infección viral altamente contagiosa que afecta a distintas especies de aves, incluidas las de corral. Su agente pertenece a la familia de los paramixovirus y puede provocar cuadros de distinta gravedad, dependiendo de la variante del virus.

La infección puede manifestarse mediante problemas respiratorios, diarrea, depresión y alteraciones del sistema nervioso. Existen formas leves, moderadas y altamente virulentas, estas últimas asociadas con consecuencias más graves para las poblaciones de aves.

La enfermedad altamente patógena está incluida en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que establece su notificación obligatoria.

🚨 México frena importación avícola de Brasil 🇲🇽🇧🇷



Por brote de Newcastle en Nova Itaberaba, Santa Catarina, AGRICULTURA a través del Senasica suspendió la importación de productos avícolas brasileños.



¿Qué se frena?

Pollo, despojos, huevo fértil, pollitos de hasta 3 días, aves… pic.twitter.com/3VRmMPxnYM — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 20, 2026

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