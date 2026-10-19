Gabinete de seguridad da de baja 800 cuentas por reclutamiento de jóvenes

El Gabinete de Seguridad ha dado de baja 800 cuentas de redes sociales vinculadas al reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado y aún analiza otras mil, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que el Centro Nacional de Inteligencia se mantiene activo las 24 horas para supervisar actividad irregular en las plataformas sociales y videojuegos para dar de baja aquellas que representen un riesgo.

“Es un trabajo permanente, de tal manera que no quede impunidad en que un grupo delictivo ponga una plataforma para cooptar a un joven de manera voluntaria, digo, entre comillas, voluntaria porque es con engaños o algún otro esquema a partir de amenazas de incorporación forzada a un grupo delictivo. Ese es uno y es muy importante porque es permanente”, dijo.

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Con una tarjeta remitida durante la conferencia por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, expuso que la mayoría de las cuentas retiradas pertenecían a TikTok, con cuyos desarrolladores se mantiene amplio contacto para que den de baja los perfiles.

⭕️La presidenta @Claudiashein informó que el área de ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia el cual se encuentra revisando el contenido virtual para eliminar el contenido viol3nt*0 y de presuntos reclutamientos por grupos delictivos.



La mandataria explicó que van mil… pic.twitter.com/ppk8pgJ8K3 — HansDigital (@HansDigital2) October 20, 2026

Derivado de estas acciones, ya se capturó a tres presuntos responsables de reclutamiento en redes sociales.

Subrayó que las labores del CNI junto a la Secretaría de Gobernación también se han enfocado en materia de desaparición de personas, para activar todas las alertas en cuanto se presente un reporte de desaparición.

Aseguró que esto ha llevado a que por lo menos la mitad de las personas que son reportadas a través del Sistema de Alertas han sido localizadas en las 24 horas siguientes y la mayoría han sido encontradas con vida y afirmó que no todas se vinculan con la delincuencia organizada.

“También hay alertas que tienen que ver con salidas voluntarias de alguna persona que tiene problemas familiares o algunos otros temas y de todas maneras se busca. No todo es vinculado con la delincuencia, pero este centro de alertamiento ha permitido avanzar mucho y estamos fortaleciendo con equipo”, dijo.

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LMCT