Profeco advierte sobrecosto en gasolina premium; ‘no hay justificación’, advierte

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que la gasolina premium ha comenzado a ser comercializada por encima de los 30 pesos, lo cual afirmó que no está justificado.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el procurador Iván Escalante, expuso que los gasolineros adquieren este combustible a 25.06 pesos, por lo que la ganancia de más de cinco pesos que obtienen con el precio al que la venden es exagerado, a pesar de que la premium no se encuentra dentro del acuerdo al que llegó el sector con el Gobierno Federal para regular los costos.

Además, subrayó que el estímulo fiscal que se ha entregado a los gasolineros para evitar un encarecimiento del combustible, es para beneficiar a la población y no a sus bolsillos.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“Esto no tendría tanto problema si es que este combustible, este hidrocarburo, también tiene o también recibe un estímulo fiscal, es decir, el estímulo fiscal es para la gente, no es para que el empresario gasolinero gane más dinero”, dijo.

Ante este escenario, advirtió que la Profeco mantendrá las visitas a los establecimientos para advertir a los consumidores cuando una estación se “vuele la barda” con los precios.

En cuanto al precio regulado del diésel, el promedio nacional se encuentra a 26.98 pesos y 87.8 por ciento de las estaciones respetan el acuerdo para que su costo no rebase los 27 pesos por litro.

Contrario a la venta de la gasolina premium, resaltó que en el caso del diésel se tienen márgenes de ganancia como 1.51, 1.49, 1.47 es el promedio, hasta 1.72 pesos.

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FGR