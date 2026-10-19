La nueva protesta en Jalisco

Hasta que se cansaron, nos comentan, estuvieron arremetiendo grupos de encapuchados contra el Palacio de Gobierno en Guadalajara —donde terminaron desprendiendo una puerta—, como parte de la segunda manifestación que se llevó a cabo en esa ciudad en reclamo de que mejore la calidad del agua que llega a sus casas. Nos cuentan que en esta ocasión se cuidó el protocolo policiaco para evitar confrontaciones con los grupos más violentos. Sin embargo, éstos aprovecharon para lanzar bombas molotov y petardos. Llamó la atención que los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente se separaron de los contingentes agresivos. También, que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad se deslindó desde muy temprano de la convocatoria a la marcha —para la cual, acusó, se usó de manera indebida su imagen y logotipos—. Anoche, el gobierno estatal difundió imágenes de embozados que participaron en los destrozos para pedir a los ciudadanos que los denuncien. Ahí el dato.