Muere otro mexicano en manos del ICE

Con la lamentable noticia de que otro mexicano falleció el sábado estando bajo la custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora ocurrió en un centro de procesamiento en Laredo, Texas, donde el connacional se encontraba recluido de acuerdo con reportes preliminares desde el mes de junio. Con el fallecimiento de Emiliano Andrade Covarrubias son ya 18 los paisanos que pierden la vida en condiciones que la corporación migratoria estadounidense aún no explica. De acuerdo con medios locales que pudieron hablar con la familia de Emiliano, éste tenía varios padecimientos de salud —de tipo cardiaco, diabetes y presión arterial alta— que no fueron debidamente atendidos durante su detención. Andrade, se ha señalado, tenía décadas viviendo en Dallas, Texas, donde se dedicaba a pintar casas y departamentos y tenía tres hijos nacidos en la Unión Americana. La Cancillería informó anoche que exigió formalmente el esclarecimiento de la muerte del connacional, a través de una investigación pronta, exhaustiva y transparente.