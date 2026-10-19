Plazo de un mes para negociación 

Con la novedad de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social requirió a la autoridad laboral un plazo de casi un mes para definir si se va o no a huelga. Esto luego de que una mayoría de afiliados determinara la semana pasada rechazar el incremento salarial ofrecido por el Gobierno federal. Ayer se informó que dicho plazo vencerá el 15 de noviembre y que el propósito es evitar la huelga. Nos hacen ver que las negociaciones entre la base trabajadora y el IMSS empezaron desde que se dio el rechazo al aumento de 2.9 por ciento y consideran distintas vertientes de revisión: abasto de insumos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico… Apenas este sábado se informó que la construcción de una nueva propuesta para los trabajadores seguía. Nos hacen ver que en medio de todo esto prevalece la lucha interna entre facciones dentro del sindicato —hay un sector activo que se opone a su dirigente nacional, Rafael Olivos— y que en algún momento podría representar alguna complicación. Pendientes.