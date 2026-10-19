Saúl Monreal, a Fresnillo 

Es sabido que varios perfiles que resultaron derrotados en la contienda interna de Morena por las llamadas coordinaciones estatales, están recalando en presidencias municipales de relevancia. Son los casos, por ejemplo, de Andrea Chávez que va por Ciudad Juárez, en Chihuahua, o de Célida López, en Hermosillo, Sonora. Lo anterior viene a cuento, porque quien anunció ayer que se anotó por Fresnillo, en Zacatecas, fue Saúl Monreal. A diferencia de los dos casos anteriores, sin embargo, no ha recibido el nombramiento oficial como coordinador municipal por parte de la dirigencia de su partido, por lo cual no faltó ayer quien anotara que el mensaje que difundió para dar a conocer su decisión, podría también significar un llamado a las cabezas del guinda para que también con él se tenga ahí cierta consideración, dado que en su caso no pudo contender por el candado antinepotismo. Saúl vuelve, por cierto, a Fresnillo, en el que, asegura, hay inconformidad ciudadana por “el abandono y la frivolidad” que actualmente padecen.