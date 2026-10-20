Aval del PEF, entre el 9 y 13 de noviembre

El presidente de la Jucopo, con Elías Lixa y Sergio Gutiérrez, el 15 de octubre, en la aprobación de la Ley de Ingresos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la discusión y aprobación en el pleno del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, se prevé entre el 9 y el 13 de noviembre, dado que la fecha límite es el 15 de noviembre.

“La idea es que del 9 al 13 tengamos la discusión. Yo calculo tres días. Vamos a dar una discusión amplia, pero queremos concluirlo el día 13. Ya incluso lo hemos comentado en la Jucopo y hay esa posibilidad”, afirmó en conferencia.

El también coordinador de Morena aclaró que en este momento no van a entrar a la discusión hasta que apruebe el Senado de la República la Ley de Ingresos 2027, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, para que en la Cámara baja se dé un análisis serio, porque “como está, no se ajustará a atender todas las necesidades que surgen”.

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El Dato: El vicecoordinador de diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó la necesidad de dotar de mayor autonomía presupuestaria y administrativa al Poder Judicial.

Indicó que “muchos sectores están pidiendo aumentos. Todos los sectores están demandando aumentos a su presupuesto. Sólo hay un presupuesto y no puedes inventar recursos. Es un presupuesto para toda la nación. Y ahí es lo que tenemos que ingeniarnos, ser creativos y atender en la medida de lo posible las necesidades más urgentes del país”.

Monreal Ávila externó que hay exigencias del campo, salud, universidades públicas y de otros sectores, y no va a alcanzar el presupuesto que se está planteando y diseñando, por lo que se va a tener que hacer gala de inteligencia y creatividad para que más o menos puedan estar atendidos los sectores prioritarios de la población.

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“Ya tenemos un proyecto que mandó la Presidenta de la República, el cual tiene un margen muy pequeño para moverse. Casi todo está etiquetado, ni modo que le quite a sueldos, a salud, a educación, al campo, o a infraestructura. Es muy pequeño el margen que tenemos de discrecionalidad, un porcentaje muy mínimo de todo el presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda”, afirmó.

De igual modo, resaltó que el tema de salud, educación y seguridad social son prioritarios, sobre todo los temas de cuidar el empleo, promover la inversión y combatir la pobreza son temas prioritarios del gobierno.

El legislador mencionó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se va a declarar en sesión permanente, estará escuchando a distintas personas y será quien determine; también habrá una discusión amplia con sectores, empresarios y la población.