Mañanera de Sheinbaum: 20 de octubre del 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo" en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este martes 20 de octubre aborde temas como la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, la muerte de otro mexicano a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), entre otras situaciones relevantes para la agenda nacional.

La Conferencia del Pueblo se transmite en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México.

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