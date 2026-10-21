“Claro que hay recursos” para la educación: CSP

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado cuenta con recursos para mantener los programas y proyectos educativos en México, luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtiera que el presupuesto “no se puede estirar”.

La mandataria dijo que desconocía las declaraciones del líder de la bancada morenista en San Lázaro, realizadas en el contexto de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

En respuesta, sostuvo que los recursos disponibles permiten mantener los programas educativos y construir nuevas escuelas. Como ejemplo de los resultados de estas políticas, destacó que este año más jóvenes continuaron sus estudios de nivel medio superior, con una cifra de inscripciones que superó en alrededor de 400 mil la meta prevista.

“No vi la declaración. No sé cómo, en qué contexto la dio. Pero, fíjense, vean la noticia de ayer (lunes)... que son 400 mil estudiantes más en preparatoria. Es hermosísimo, que ya no dejaron la secundaria antes, y que se inscribieron a la prepa, y con los recursos que tenemos, y los que se han dispuesto para nuevas escuelas. Entonces, ¡¿cómo no?! ¡Claro que hay recursos!”, dijo.

1.1 Bdp es el presupuesto para educación en 2026

En el marco de la discusión presupuestal, Monreal Ávila consideró que los más de 10 mil millones de pesos previstos para 2026 en la materia serán insuficientes para atender las necesidades del sector educativo.

Un día antes, el Gobierno federal presentó un balance de los avances en materia educativa y reportó que la inscripción de jóvenes a la educación media superior superó la meta establecida para este año en alrededor de 400 mil estudiantes.

Durante la presentación, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León, informó que para 2026 se tenía prevista la inscripción de un millón 500 mil estudiantes; sin embargo, la cifra alcanzó un millón 800 mil 919.

El resultado representa casi 301 mil estudiantes más que la meta inicial, aunque el Gobierno federal lo describió como un incremento de alrededor de 400 mil.