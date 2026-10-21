México negocia baja en arancel en autos, acero…

DE IZQ. a der.: Higinio Martínez, Marcelo Ebrard e Ignacio Mier, ayer, en el Senado.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México busca reducir los aranceles que Estados Unidos impone a las industrias automotriz, del acero y aluminio, y sostuvo que las negociaciones comerciales con el gobierno de Donald Trump se mantienen independientes de las conversaciones en materia de seguridad.

Después de comparecer durante más de tres horas ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Comisión de Economía y la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) del Senado, el funcionario explicó, en conferencia de prensa, que la reducción de aranceles es una de las prioridades de México en la relación bilateral.

EL DATO: EU EXIGE un certificado de “fundido y colado” para exentar al acero y al aluminio de aranceles. La medida obliga a México a demostrar que el material es nacional.

“Lo que México está buscando es la reducción de aranceles derivados de la sección 232. Específicamente para la industria automotriz, acero y aluminio”, señaló.

Cuestionado sobre el anuncio que hizo el presidente estadounidense Donald Trump la noche del lunes, respecto a un nuevo acuerdo con México, Ebrard explicó que el Gobierno federal busca conocer los avances de las negociaciones y precisar el alcance del posible entendimiento, así como su relación con el T-MEC.

“Específicamente eso es lo que México ha estado insistiendo. Tampoco que sea de una semana, esto llevamos ya tiempo. Y me dio mucho gusto conocer ese anuncio del presidente Trump”, respondió.

Añadió que hoy conversará con su contraparte estadounidense para conocer los avances de las conversaciones e indicó que, además de los aranceles aplicados bajo la sección 232, México sigue atento a las investigaciones comerciales abiertas por EU bajo la sección 301 de su Ley de Comercio de 1974, que permite a Washington investigar prácticas de otros países que considera injustas o perjudiciales para sus intereses comerciales y, en determinados casos, imponer medidas como aranceles adicionales.

El secretario señaló que esas investigaciones siguen en curso y que podrá pronunciarse sobre ellas cuando concluyan.

Ebrard defendió la posición mexicana frente a las críticas de la oposición, que ha calificado como un fracaso la negociación con Washington. Aseguró que el país enfrenta una tasa arancelaria efectiva menor que las economías competidoras.

“México tiene hoy el mejor trato objetivamente, porque paga el arancel más bajo y es el exportador más grande a EU”, dijo.

Como referencia, indicó que la tasa efectiva para México ronda entre 3.2 y 3.3 por ciento, mientras que China paga alrededor de 22 por ciento, según las cifras que presentó. También afirmó que las exportaciones mexicanas hacia EU continúan en crecimiento.

Sobre las advertencias de Trump relacionadas con el narcotráfico y las exigencias estadounidenses en materia de seguridad, Ebrard aseguró que esos asuntos no han sido planteados en las reuniones comerciales que encabeza ya que se trabajan en otra mesa.

El funcionario agregó que México busca concluir la revisión del T-MEC antes de que termine el año para dar certidumbre a los inversionistas de ambos países.