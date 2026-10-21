México y EU, muy cerca de pacto comercial: CSP

México y Estados Unidos están cerca de concretar un renovado acuerdo comercial, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la prioridad de su Gobierno es reducir al máximo los aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio mexicanos, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes.

La mandataria confirmó el avance de las conversaciones después de que, el pasado lunes, el presidente Donald Trump anticipara un próximo entendimiento con México. Sin embargo, aclaró que aún existen diferencias entre ambas partes y evitó fijar un porcentaje de progreso en las negociaciones.

EL DATO: LA PRINCIPAL presión de Washington a México es limitar estrictamente la entrada de insumos y componentes chinos en las cadenas de suministro de Norteamérica.

“Pues ya estamos muy cerca. Todavía hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy, por los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles. Ese es nuestro objetivo”, declaró en conferencia.

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Sheinbaum destacó la disposición de las autoridades estadounidenses para buscar una salida a los desacuerdos, tanto de la Secretaría de Comercio de ese país como del equipo del representante comercial, Jamieson Greer, entre los interlocutores con quienes se diáloga.

“Es difícil de ponerle un porcentaje. Lo que sí puedo decir es que ha habido una muy buena actitud de tratar de llegar a un acuerdo y todavía hay temas en los que no nos ponemos de acuerdo”, expresó.

La Presidenta no detalló cuáles son los puntos pendientes ni anunció una fecha para cerrar el pacto. Su planteamiento se concentró en disminuir las cargas que enfrentan las industrias automotriz y siderúrgica, así como en impedir que se amplíen las medidas arancelarias contra productos mexicanos.

QUE NO PODEMOS negociar, primero, nada que esté fuera de nuestra Constitución, de nuestras leyes; y segundo, algo que sepamos que va a afectar a la economía nacional o al número de empleos CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México



Trump, por su parte, presentó el eventual acuerdo como una vía para reducir el déficit comercial de EU con México. El mandatario estadounidense sostuvo que busca dejar de “perder” hasta 150 mil millones de dólares, en referencia al desequilibrio en el intercambio bilateral.

Sheinbaum subrayó que México busca un resultado favorable para su economía y que las conversaciones tienen límites: no se aceptarán compromisos contrarios a la Constitución o a las leyes nacionales, ni medidas que perjudiquen el empleo.

La mandataria sostuvo que la defensa de los mexicanos en Estados Unidos es una prioridad, junto con la protección de la actividad económica, las fuentes de trabajo y el desarrollo dentro del territorio nacional. Afirmó que, pese a las diferencias con Washington, su Gobierno procura encontrar acuerdos mediante el diálogo.

Añadió que esa relación debe conducirse con respeto a la soberanía, la integridad territorial y la confianza mutua, bajo el principio de coordinación sin subordinación. Esos criterios, señaló, también orientan los entendimientos en otros ámbitos de la agenda bilateral.

Como ejemplo, mencionó los operativos espejo en la frontera, acordados para reforzar la seguridad en ambos lados y prevenir delitos. Sostuvo que la colaboración bilateral puede realizarse sin vulnerar la soberanía del país.

En el frente comercial, insistió en que el objetivo es alcanzar la mejor posibilidad de acuerdo para México, mientras continúan las conversaciones sobre los asuntos en los que aún no existe consenso. El diálogo, afirmó, sigue en marcha.