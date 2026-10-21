Presidenta va a hospital modelo de humanismo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este martes el Hospital Oncológico para la Mujer La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuyo modelo de atención médica humanista busca ser replicado en nosocomios de las 32 entidades del país. El recorrido ocurrió horas después de que su Gobierno reportara que la unidad cumplió los tiempos previstos de atención en 92 por ciento de las consultas durante sus primeros 200 días de operación.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Presidenta anunció que hacia 2029 su administración proyecta la instalación de 32 Centros de Atención Integral para atender este padecimiento —es decir, uno en cada entidad de la República.

EL DATO: EL HOSPITAL opera bajo el sistema IMSS Bienestar, con una política de atención integral 100% gratuita y de cero rechazos y atiende aun a personas sin seguridad social.

“El objetivo es que este centro, que tenemos ya en la Ciudad de México —que ya fue probado su modelo y que ha salvado ya cientos de vidas—, lo desarrollemos en cada entidad de la República. Eso fue lo que presenté hace un año, hoy mostramos cómo funciona el de la Ciudad de México y cómo vamos a ir haciendo los distintos centros en todas las entidades de la República”, puntualizó durante la conferencia matutina.

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La mandataria llegó a La Pastora alrededor de las 13:50 horas y permaneció aproximadamente una hora en las instalaciones operadas por el IMSS-Bienestar, ubicadas al pie del Cerro del Chiquihuite, al norte de la Ciudad de México.

Por la mañana, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, informó que 11 mil mujeres han sido atendidas, algunas se encuentran en remisión. Del total, 386 presentan cáncer de mama; 99, de cuello uterino; 34, de ovario, y 29, de endometrio; el resto corresponde a otros tipos de cáncer.

El funcionario explicó que el esquema de atención busca dar un diagnóstico en menos de 14 días e iniciar el tratamiento en menos de 30. Además de reducir esperas, concentra en un mismo espacio la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento de las pacientes.

La atención oportuna y el acompañamiento de pacientes son parte del modelo expuesto por el funcionario.

En el balance de sus primeros 200 días, la unidad reportó 800 cirugías oncológicas, mil 500 hospitalizaciones, dos mil mastografías, más de dos mil 800 atenciones de urgencias, nueve mil consultas especializadas y mil quimioterapias.

El funcionario federal señaló que también se capacitó a personal de centros de salud de la capital para identificar la enfermedad en etapas tempranas. La estrategia, dijo, se apoya en equipos de tamizaje, mastógrafos de alta resolución, ultrasonidos y un tomógrafo de 128 cortes.

Los estudios de patología incorporan herramientas de Inteligencia Artificial, mientras que un consejo clínico de especialistas revisa los casos para definir el tratamiento. La atención incluye asesoría genética y diagnóstico molecular, explicó.

La infraestructura comprende dos quirófanos especializados en cirugía de precisión y oncología, 22 camas de hospitalización y 20 sillones para quimioterapia. El objetivo es que las mujeres reciban atención integral sin tener que acudir a distintos establecimientos para completar cada etapa.

El hospital ofrece, además, servicios de psicología especializada para apoyar a las pacientes y sus familias. Como parte de la gestión hospitalaria, aplica protocolos para respetar ocho horas de sueño y evitar interrupciones nocturnas por toma de signos vitales o estudios, salvo cuando una condición médica requiera vigilancia o intervención.

La siguiente etapa contempla construir un albergue, debido a que 35 por ciento de las mujeres que buscan atención en La Pastora vive fuera de la Ciudad de México. Con ello, el proyecto busca sumar alojamiento al esquema de servicios para quienes deben trasladarse a la capital para recibir tratamiento.