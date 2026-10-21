Sheinbaum, gobernadores y alcaldes acuerdan coordinación para Programa Nacional de Vivienda

Reunión en Palacio Nacional, este miércoles 21 de octubre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los gobernadores y alcaldes acordaron una colaboración para impulsar el Programa Nacional de Vivienda con el que se busca beneficiar a 12 millones de familias mexicanas.

Posterior al encuentro, Claudia Sheinbaum Pardo únicamente comentó que se realizó una supervisión al avance del programa y que las tres partes consensuaron sobre agilizar los trámites y que la coordinación se refuerce.

“Este noble programa avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio en beneficio de 12 millones de familias mexicanas”, dijo.

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Gobernadores de oposición son los primeros en salir de Palacio Nacional tras la reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras hora y media del encuentro, los primeros en abandonar el recinto fueron mandatarios de Aguascalientes, Durango, Coahuila, Guanajuato, Querétaro,… pic.twitter.com/p8JPd8Sm7H — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 21, 2026

Durante su conferencia de prensa, la mandataria comentó que el objetivo central es que la flexibilización de los trámites aceleren las inversiones en el territorio nacional.

“Un sistema en el que puedan incorporarse ya está ese sistema y ya después lo presentamos, no va a ser pública la reunión es una reunión, pues interna para poder platicar cuáles son los problemas y que podamos pues acordar todos juntos avanzar en este proceso”, dijo.

Desde mediodía, los ediles y mandatarios estatales llegaron al recinto del Poder Ejecutivo. Las únicas ausentes fueron la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y la de Campeche, Layda Sansores.

En Palacio Nacional, supervisamos resultados de Vivienda para el Bienestar junto con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales; acordamos agilizar trámites y reforzar la coordinación de los tres órdenes de gobierno.



Este noble programa avanza en la construcción de… pic.twitter.com/Cf7Ql77zRp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 21, 2026

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FGR