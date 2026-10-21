Oposición acusa al Gobierno de tener deuda con proveedores de medicamentos

El diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, acusó al Gobierno federal de mantener deficiencias en el sistema público de salud y señaló que el adeudo de 116 mil millones de pesos a proveedores de medicamentos dificulta el suministro oportuno de insumos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista con medios de comunicación este miércoles, el legislador sostuvo que las demandas de los trabajadores del Seguro Social son legítimas y advirtió que las autoridades deben atender no sólo sus exigencias salariales, sino también la falta de medicamentos, el deterioro de la infraestructura médica y las condiciones en las que desempeñan sus labores.

“Lo más importante es que se atiendan las demandas de los trabajadores porque son el primer frente de batalla siempre para mantener la salud de las y los mexicanos”, afirmó.

Abramo Masso señaló que el IMSS cuenta con cerca de 550 mil trabajadores y consideró que sus primeras exigencias estuvieron relacionadas con la dignificación de los espacios laborales, el mantenimiento de las instalaciones médicas y el abasto de medicamentos, antes de centrarse en las demandas salariales.

El diputado Jericó Abramo ı Foto: Cuartoscuro

El priista sostuvo que el propio Gobierno federal reconoce adeudos por 116 mil millones de pesos con proveedores de medicamentos, situación que, a su juicio, contribuye a las dificultades para garantizar el suministro de tratamientos a los derechohabientes.

“¿Qué empresa privada o pública puede brindar un servicio de eficiencia si tú no tienes la responsabilidad ni el término del pago adecuado?”, cuestionó al referirse a los reclamos de los laboratorios por la falta de pagos.

El legislador criticó que las autoridades atribuyan el desabasto a los proveedores sin considerar las consecuencias financieras de los adeudos gubernamentales. Afirmó que la falta de liquidez afecta la capacidad de las empresas para mantener la producción y cumplir con las entregas.

El diputado priista consideró que una señal concreta de voluntad política sería incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2027 recursos específicos para ampliar clínicas, mejorar las instalaciones existentes, dignificar las condiciones laborales y fortalecer la logística de distribución de medicamentos.

“Una de las formas de demostrar voluntad de cambio es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se etiqueten recursos para la ampliación de nuevas clínicas, para el mejoramiento de las actuales y, sobre todo, la dignificación laboral de los trabajadores y el mejoramiento logístico en la entrega de medicamentos”, planteó.

Instituto Mexicano del Seguro Social ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT