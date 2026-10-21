Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por exfiscal de Chihuahua

EL DATO: LA AUDIENCIA inicial en el centro de justicia del penal del Altiplano, en la que el exfiscal César Jáuregui Moreno conocería la imputación que le formula la FGR, se retomó a las 21 horas, tras un receso de más de 10 horas. El juez Ricardo Santos aceptó la solicitud del Ministerio Público para que la diligencia se realice de manera privada, por riesgo a la seguridad nacional.

La Presidenta Claudia Shein-baum Pardo negó que hubiera hecho algún acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para proceder contra el exfiscal general del estado, César Jáuregui, acusado de traición a la patria por su presunta participación en la intervención de agentes estadounidenses en territorio mexicano durante un operativo en aquella entidad.

“Para decirlo con absoluta claridad: la justicia está por encima incluso de la política, y nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad… Nosotros no hacemos un pacto; imagínense: ‘Ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué’, no, pues no. La Fiscalía (General de la República, FGR) hace su investigación y procede”, subrayó durante su conferencia este martes.

EL DATO: LA GOBERNADORA de Chihuahua señaló en un videomensaje el lunes que nadie en su gobierno puede actuar por encima de la ley, la cual se aplica sin distinción.

La mandataria respaldó la investigación que realizó la FGR que llevó a la captura del exfiscal, ante las irregularidades observadas en el operativo donde participaron los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) para, supuestamente, desmantelar un laboratorio, para lo cual, expresó, ellos ni las autoridades estatales tienen facultades.

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Además, criticó que durante el supuesto operativo no se desmanteló ninguna instalación, sino que solamente acudieron a ver el lugar durante la madrugada y se retiraron.

Otro cuestionamiento fue la vía que utilizaron para retirarse del sitio, a través de una carretera peligrosa y en la que, al conducir a una alta velocidad, se registró el accidente donde los dos agentes de la CIA y elementos estatales perdieron la vida.

3 Años estuvo en el cargo el fiscal César Jáuregui

“Si vas a alta velocidad tiene un riesgo muy alto de que ocurra un accidente. Entonces, fue una irresponsabilidad ir esa noche, cualquiera que haya ido, solamente para ir a ver un laboratorio. A partir de ahí la Fiscalía General de la República inicia una investigación de: ¿por qué había la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en tierra?, y empieza la investigación”, declaró la Presidenta.

Sostuvo que la indagatoria obtuvo todas las pruebas necesarias para acreditar la acusación contra el exfiscal, quien ayer enfrentó su primera audiencia. Reafirmó que la presencial de Jáuregui en el supuesto operativo y los demás indicios encontrados sobre su responsabilidad en esta intervención extranjera sí constituyeron una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

En un tema relacionado, negó que se deba proceder judicialmente contra políticos de oposición —como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, o la senadora panista Lilly Téllez—, por pedir a EU que intervenga en México, tal como se actuó contra Jáuregui, pues a su parecer, así como “la justicia no debe politizarse, tampoco la política debe judicializarse”.

Por separado, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió a la FGR que amplíe la investigación de este caso a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Advirtió que continuará denunciando lo que calificó como una “violación a la soberanía nacional” y cuestionó que la mandataria afirmara desconocer el operativo, pues consideró que no puede deslindarse de lo ocurrido debido a que la Fiscalía estatal depende del Poder Ejecutivo.

“El gobierno panista de Chihuahua fue violentador de la soberanía nacional. Nosotros, desde Morena, exigimos una investigación desde el inicio. Pedimos que se siga investigando. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Estado de Chihuahua no es autónoma. La Fiscalía del Estado depende del Ejecutivo”, declaró en conferencia.