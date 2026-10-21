Ssa anuncia etiquetado de medicinas, contra el robo

AL ADMITIR que en los hospitales públicos se han reportado casos de robo y desvío de medicamentos, el Gobierno federal anunció que etiquetará de forma más visible los fármacos para facilitar su identificación como un derecho gratuito y pidió a la población que denuncie cuando éstos le sean ofrecidos fuera de las instituciones de salud.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud (Ssa), Eduardo Clark García, confirmó la identificación de casos donde los medicamentos de cobertura gratuita, son sustraídos y vendidos fuera de los nosocomios.

El funcionario se abstuvo de responsabilizar al personal de salud: “Nunca diría que los médicos, las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto. Lo que diría es que, desafortunadamente, tenemos algunos casos, algunos documentados y algunos que tenemos que investigar más a detalle y encontrar. Sí, de desvío de medicamentos desde los hospitales y centros de salud hacia su venta, incluso, afuera de los propios hospitales. Es una cosa horriblemente dolorosa cuando tal vez un medicamento no se encuentra porque alguien lo sustrajo y le dicen: ‘¿Sabes qué? Te lo vendo afuera’”.

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El funcionario detalló que actualmente las cajas de los fármacos que proporcionan las instituciones de salud tienen impresa una leyenda que indica su pertenencia al sector público, pero consideró que al ser pequeña y no todos la notan.

Por ello, anunció, que los medicamentos serán etiquetados de forma más visible para que se identifique que son de distribución gratuita e instó a que la población denuncie cuando identifique que un medicamento público está a la venta.

En cuanto a las quejas por indisponibilidad farmacéutica, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que gran parte de los problemas persisten en los sistemas de distribución, por lo que ahora se trabaja en mejorar la trazabilidad y transparencia de las compras del sector: “Queremos que esa transparencia llegue hasta dónde se distribuye y casi que el paciente sepa qué medicamentos hay en la farmacia de su centro de salud”.