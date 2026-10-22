Afros e indígenas, con el respaldo de la Corte  

Y fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro Hugo Aguilar, la que en una decisión relevante, nos hacen ver, reconoció la validez de disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 que establecen la entrega de al menos el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El pleno de ministros determinó que este mecanismo de asignación directa deriva de un reconocimiento constitucional, con lo que se avanza en el establecimiento de un nuevo paradigma que implica un importante fortalecimiento de derechos. “Si bien las aportaciones del FAIS forman parte de la hacienda municipal, su destino está sujeto a los fines previstos en la legislación federal; en ese sentido la asignación directa de recursos respeta la autonomía municipal al sólo armonizar el ejercicio de sus atribuciones con el mandato establecido en la Carta Magna de garantizar los derechos de dichos pueblos y comunidades”, se detalló ayer. Ahí el dato.