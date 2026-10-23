Claudia Sheinbaum destaca nivel más bajo en 13 años de la percepción de inseguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la gente en México se siente más segura, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad se ubica en 58.1 por ciento, el nivel más bajo registrado desde el inicio de esta consulta hace 13 años.

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura, dicho por el INEGI, por una encuesta que se realiza de la misma manera desde hace 13 años (...)”

“Y es cuestión de seguir trabajando todos los días para seguir avanzando en la disminución de los índices delictivos y con ello la inseguridad que la gente siente en las calles de sus ciudades”, puntualizó,

De acuerdo con el ENSU, en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

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FGR