Escándalo del Diputado cheques 

Y nos comentan que al que todo parece indicar que ya se le fue de las manos la candidatura de Morena al municipio de Chilpancingo, Guerrero, es a Jesús Urióstegui Salgado, quien se encuentra involucrado en una trama de presunta corrupción que ya provocó que le endilguen el mote de Diputado cheques. Y es que el legislador, nos cuentan, está sujeto a investigación por parte de la Fiscalía de Guerrero por la falsificación de firmas para cobrar cheques de por lo menos dos de sus compañeras diputadas. También está señalado en el caso su suplente, Héctor Avilés. El monto del presunto fraude podría alcanzar nada menos y nada más que 20 millones de pesos, mismos que se habrían cobrado en el tiempo en el que el legislador fue presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Guerrero. El caso aparece en un momento complejo para Morena, cuya dirigencia, encabezada por Ariadna Montiel, batalla por mantener limpio el nombre del partido guinda. Pero, nos dicen, claramente hay quien no le ayuda.

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