Johnson ve reticencias en México

Ante el alcance internacional de las organizaciones criminales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó a ambos gobiernos a reconocer públicamente su colaboración contra el narcotráfico y ampliar los resultados de las operaciones de seguridad hacia otros países.

Durante el Simposio de Inversionistas Globales del Milken Institute, celebrado este miércoles en la Ciudad de México, el diplomático sostuvo que existen resistencias de ambas partes para admitir los intereses compartidos, aunque evitó responsabilizar expresamente a alguna de las administraciones. Sostuvo que la ofensiva contra los cárteles debe alcanzar sus estructuras fuera de México y planteó que las operaciones se extiendan a EU, Colombia e, incluso, Europa, donde las redes criminales mantienen vínculos que rebasan las fronteras nacionales.

Para Johnson, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas permite utilizar sanciones económicas, mecanismos financieros y otras herramientas legales contra las redes internacionales. No obstante, sostuvo que esa medida no busca justificar bombardeos o ataques militares en México.