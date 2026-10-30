INE honra la memoria del líder de la izquierda

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) guardó un minuto de silencio en memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido el miércoles, a quien consejeros y representantes de partidos reconocieron como una figura clave en la construcción de la democracia mexicana.

A petición del consejero Uuc-kib Espadas, las representaciones partidistas se sumaron al homenaje y destacaron la lucha de Cárdenas contra el régimen priista, su oposición al fraude electoral de 1988 y su contribución a la transformación de las instituciones del país.

“Con Cuauhtémoc, el país pierde a uno de los grandes forjadores de la democracia en esta última etapa que nos llevó, entre otras cosas, a la construcción del IFE autónomo”, expresó.

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Sostuvo que el ingeniero ganó la elección de 1988 y que el resultado le fue arrebatado mediante un fraude “gigantesco. Tuvo la claridad histórica y la estatura política para, a partir de ese fraude, construir un partido político (el PRD)”.

Emilio Álvarez Icaza, de Somos, afirmó que el legado del ingeniero trasciende las filiaciones partidistas y constituye un referente para distintas generaciones: “Es una figura que va más allá de su tiempo. Es un ejemplo para muchas generaciones en términos de lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos”.

Consideró que la mejor manera de honrar su trayectoria es recuperar la confianza ciudadana en un INE inmerso en una crisis de corrupción y credibilidad.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, recordó que en 1988 la izquierda y el blanquiazul coincidieron en el rechazo al resultado electoral, y destacó que Cárdenas y Manuel Clouthier optaron por la resistencia civil pacífica. Representantes de MC, PRI, Morena, PT, PVEM y otras fuerzas políticas también se sumaron al homenaje.