La mención de la cárcel 

Y nos piden no perder de vista el escalamiento que se está dando en los posicionamientos entre morenistas con posiciones relevantes, quienes ya plantean la exigencia de que vaya a la cárcel la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, a la que se acusa de presuntos conflictos de interés —relacionados con contratistas del INE—. Es el caso del diputado Ramírez Cuéllar, quien es vicecoordinador del guinda en San Lázaro quien así lo planteó ayer. “La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, deben de fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas de los grupos y de las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, anotó ayer en el deslinde más claro hasta ahora de la exfuncionaria. Pendientes.