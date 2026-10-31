Latigazo en OPLE de Sonora

Y nos hacen ver que uno de los primeros efectos expansivos del caso Taddei se estará reflejando en los organismos públicos locales electorales, mejor conocidos como OPLE —sobre los que, por ejemplo, ya el jueves se frenaron nombramientos previamente avalados—. Además, un primer latigazo del caso se sintió en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, donde la oposición ha demandado la renuncia de su presidente, Nery Ruiz, sucesor de Taddei, para que esta medida permita que se haga una revisión puntual de su desempeño. Esto tras conocerse además que la institución contrató a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Casillas. Nos dicen que Ruiz Arvizu apareció para defender su permanencia: acusó que no dejará el cargo porque no existe la figura de “separación del cargo” y que las acusaciones en su contra son suposiciones. Al tiempo.