Tras el llanto del gobernador 

Y fue Marcela Castro, hija del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, quien ayer defendió su trayectoria y aclaró que su actividad en el servicio público no está asociada ni ha dependido de la posición del mandatario morenista. En días pasados, algunas publicaciones dieron a conocer el salario de la funcionaria y su vínculo familiar. Sin embargo, ella indicó ayer en una publicación en redes que no es corrupta, ni aviadora, ni prestanombres. También, que su trayectoria en el servicio público empezó hace 13 años. Castro López cuestionó que para algunos medios haya sido relevante el que, en defensa de su hija, el gobernador hubiera llorado: “¿De verdad la gran crítica, la gran nota, el gran reportaje, es que mi papá se haya conmovido? ¡Pues qué orgullosa me siento de él!”, sostuvo. El caso es que con su exposición quedó ya más clara la respuesta a las publicaciones que quizá había quedado eclipsada por el llanto del góber.