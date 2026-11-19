EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE) designó a tres nuevos encargados de despacho en áreas estratégicas: la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de Fiscalización.

Los nombramientos entraron en vigor este miércoles y corresponden a Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez, respectivamente.

Israel Fernández asumió la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Es licenciado en Comunicación y se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 2011 a 2023.

En tanto, Michell Jaramillo Gumecindo quedó al frente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Desde 2025 se desempeñaba como director de Instrucción Recursal del INE y, anterior a ello, fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Por su parte, Nely Zarahit Pérez Martínez fue designada encargada de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización. Cuenta con trayectoria en esa área desde 2012 y, desde 2023, ocupaba la Dirección de Resoluciones y Normatividad, cargo al que llegó mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional. Durante ese periodo, se resolvieron tres mil 154 procedimientos sancionadores.

Antes de estos movimientos, las áreas estaban encabezadas por Sergio Uzeta Murcio en Comunicación Social; Anahí Silva Tosca, en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y Mario Alberto Alejo García, en la Unidad Técnica de Fiscalización. La salida de los funcionarios ocurrió en momentos distintos: Uzeta fue separado previamente del cargo, mientras que Silva Tosca y Alejo García presentaron sus renuncias el 16 de noviembre.

Con estas tres designaciones, el INE suma ocho encargadurías de despacho anunciadas en dos días, luego de que el martes informó sobre otros cinco relevos en distintas áreas. Los cambios se dan como parte de la reconfiguración interna del organismo electoral.