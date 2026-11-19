La negociación para definir la convocatoria del relevo de la presidencia del el Instituto Nacional Electoral (INE) se complicó luego de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, descartó reformar, por ahora, el artículo 45 de la legislación electoral, condición que puso Movimiento Ciudadano (MC) para respaldar el proceso.

El legislador argumentó que el proceso electoral ya está en marcha y que la Constitución impide modificar una regla fundamental en esta etapa.

Ivonne Ortega, coordinadora emecista en San Lázaro, sostuvo que el cambio es administrativo y busca que las decisiones del instituto electoral se tomen de manera colegiada.

Monreal Ávila aseguró que responderá a los ocho planteamientos de la oposición, aunque adelantó que algunos podrán atenderse y otros no, debido a que implicarían modificaciones constitucionales, y seguirá buscando un acuerdo entre bancadas.

EL DATO: A 26 días de la salida de Taddei, suman 60 bajas de directivos y mandos medios; 18 fueron por terminación de contrato y el resto por renuncias o solicitudes para dejar sus cargos.

Sin embargo, reconoció que dentro de Morena hay quienes quieren recurrir a la mayoría parlamentaria para resolver el nombramiento, pero sostuvo que, sin consenso, no se designará a una nueva presidenta del INE.

El legislador reconoció que las negociaciones requieren flexibilidad de todas las fuerzas políticas y rechazó señalar a algún partido como responsable de la falta de acuerdos.

Afirmó que su intención es evitar que la designación de la nueva presidenta del instituto genere cuestionamientos sobre la imparcialidad del árbitro electoral, acusaciones de que se trata de una persona afín al Gobierno federal o de que la mayoría legislativa impuso el nombramiento.

“Si no es posible construirlo, simplemente fracasa la política y yo no coincido con eso”, advirtió.

El coordinador morenista también rechazó la propuesta de su homólogo en el Senado, Ignacio Mier, para que Blanca Yassahara Cruz García permanezca al frente del INE ante la falta de acuerdo.

“Vamos a intentar aquí construir el consenso para elegir a la presidenta del INE. Es una opinión de ellos, pero esta vez le tengo que decir al coordinador del grupo parlamentario de Morena que esa responsabilidad constitucional nos corresponde a los diputados”, puntualizó.

Monreal insistió en que el objetivo es completar el Consejo General con sus 11 integrantes y sostuvo que, aunque no existe una fecha fatal establecida en la Constitución para realizar el nombramiento, la legislación contempla que se lleve a cabo en un plazo breve.

Finalmente, reconoció que dentro de Morena existen posturas encontradas sobre la designación de la nueva presidenta del INE: mientras un sector considera que deben ejercer su mayoría legislativa para resolver el nombramiento, otro respalda su propuesta de construir un acuerdo con la oposición. “Hay de todo, debo decirlo, que es un tema en el que hay opiniones encontradas”, admitió.

No obstante, reiteró que no pretende recurrir a la mayoría parlamentaria para imponer la designación y que mantendrá su apuesta por el consenso, pues advirtió que, si no hay acuerdo entre las fuerzas políticas, no habrá una nueva presidenta del organismo electoral.

En tanto, la emecista Ivonne Ortega advirtió que su bancada no respaldará la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE si no se contempla modificar el artículo 45 de la legislación electoral, con el propósito de eliminar las facultades unipersonales de quien encabece el organismo y recuperar la colegialidad en la toma de decisiones.

La legisladora sostuvo que ese cambio es una condición indispensable para garantizar que la próxima titular del organismo no concentre las decisiones administrativas del instituto, como, afirmó, ocurre actualmente.

“Para nosotros eso es intransitable. No es un tema electoral, lo hemos discutido en diferentes momentos, es un tema administrativo”, señaló al insistir en que la reforma debe realizarse antes de designar a quien ocupará la presidencia del órgano electoral.

EL TIP: EL 30 de este mes esperan la renuncia de la Unidad Técnica de Vinculación con OPLE y la Unidad de Transparencia.

Ortega Pacheco explicó que el partido naranja también ha planteado incorporar a la sociedad civil, particularmente a jóvenes universitarios y representantes de casas de estudios, para que participen en el escrutinio de los perfiles que aspiren al cargo.

Respecto a las negociaciones con Ricardo Monreal, indicó que durante la reunión de la Jucopo se manifestó la disposición de continuar las conversaciones durante esta semana para intentar construir una convocatoria de consenso.

Sin embargo, la diputada aclaró que todavía no definen si acompañarán el procedimiento, debido a que no conoce el documento definitivo.

Además, reconoció que algunas de las propuestas de MC y de Acción Nacional fueron incorporadas en un primer proyecto de convocatoria, aunque evitó precisar cuáles, al advertir que todavía pueden modificarse.

Insistió en que la modificación del artículo 45 no debe posponerse hasta después del proceso electoral de 2027, pues consideró que mantener las actuales atribuciones de la presidencia del INE dejaría intacto el problema, independientemente de quién ocupe el cargo.

“¿Qué estaríamos poniendo? ¿A una nueva Guadalupe Taddei con un nuevo proveedor? O sea, nada más cambiar de nombres porque al final de cuentas el superpoder ahí estaría”, cuestionó.

A juicio de la dirigente emecista, la concentración de facultades en una sola persona representa un riesgo para la confianza ciudadana en el organismo electoral, pues, aunque el actual diseño institucional resulte cómodo para Morena, puede generar incertidumbre entre los ciudadanos al momento de acudir a las urnas.