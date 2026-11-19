Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Cámara de Diputados, consideró innecesario renovar todo el Consejo General del INE en pleno proceso electoral. Sostuvo que el organismo funciona con 10 consejeros y que la prioridad es acordar quién sustituirá a Guadalupe Taddei en la presidencia del órgano.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México sostuvo que el árbitro electoral mantiene su funcionamiento, por lo que llamó a evitar una mayor inestabilidad, particularmente porque el proceso electoral ya está en marcha.

EL DATO: EL CONSEJO General del INE se integra por una consejera presidenta y 10 electorales con voz y voto. Actualmente, Blanca Yassahara Cruz funge como titular provisional.

“Si no nos hemos puesto de acuerdo, imaginen, en el nombramiento de la presidencia sustituta, ¿vamos a hablar de nombrar a 10 más? Si estamos diciendo que hay estabilidad ahora con los 10 consejeros, ¿para qué generar más inestabilidad? Vamos paso por paso. Primero pongámonos de acuerdo en el nombramiento de la presidencia sustituta”, manifestó.

Las declaraciones se producen luego de que los exconsejeros electorales José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova exigieran este jueves a la Cámara de Diputados acelerar la designación de una nueva titular del INE mediante un acuerdo entre las fuerzas políticas y plantearon la necesidad de construir consensos para una nueva integración del Consejo General.

Ante ese llamado, Bolaños afirmó que la Cámara de Diputados cumple con su obligación constitucional, pero subrayó que un nombramiento de esta relevancia no debe resolverse por la presión temporal, sino por acuerdos entre las bancadas.

“Es más importante, desde mi punto de vista, construir consenso en la Cámara de Diputados que correr la prisa de nombrar por nombrar y que, desde el inicio, ese nombramiento se ha cuestionado en el procedimiento”, sostuvo, luego de llamar a la prudencia y planteó que el relevo en la presidencia del INE debe acompañarse de un proceso sancionador contra Taddei y de investigaciones sobre la presunta red de corrupción en el instituto: “Es más importante que haya consecuencias legales para quienes fueron parte de este entramado, que cambiar a todo el Consejo General del INE en pleno proceso electoral”.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que una renovación total requeriría una revisión constitucional y legal porque implicaría concluir anticipadamente los encargos de los actuales consejeros.

Además, calificó de “muy fatalistas” las advertencias de los exconsejeros sobre los riesgos en materia de credibilidad en el próximo proceso electoral, ya que se trata de la expresión de sólo cinco personas.

“Me parece muy fatalista esta expresión de cinco personas. Son millones de personas los que organizan una elección y cuestionarla con anticipación me parece una mala idea. Cuestionar el proceso que se está organizando me parece que no corresponde a la realidad”, sostuvo.

Agregó que los exconsejeros presidentes se encuentran bajo un proceso de auditoría para revisar su actuación.

Asimismo, al ser cuestionado sobre la presunta afinidad del consejero electoral Jorge Montaño con Morena, dijo desconocer si éste simpatiza con el partido y defendió el funcionamiento colegiado del instituto: “Yo no sé si él sea simpatizante de Morena, a los 10 los respeto y no puedo calificar a uno de ellos, o a una de ellas, de ser afín o contrario a Morena. Confío en que el órgano colegiado funcione y le dé estabilidad a la elección y al órgano”.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, descalificó los pronunciamientos de los exconsejeros y cuestionó su autoridad moral para opinar sobre la situación: “Pero qué autoridad tienen esos señores. No tienen vergüenza, deberían de callarse. Están en todo su derecho, pero ¿qué autoridad moral tienen? Ahí está la raíz de la corrupción en esa institución, de los fraudes y de todo”.