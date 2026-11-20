La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, comentó que la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) permitirá el fortalecimiento de la relación comercial con otros países y la llegada de nuevas inversiones a México.

“Sabemos que este encuentro permitirá fortalecer las relaciones comerciales, promover inversiones, intercambiar experiencias en materia de innovación y tecnología e impulsar una cooperación efectiva”, destacó.

Además, subrayó que esta cumbre también representa la oportunidad para fortalecer la presencia de México en la región de Asia-Pacífico, que reúne a 211 economías que en conjunto representan 60 por ciento del PIB mundial.

Confirmó que la mandataria llegará en los primeros minutos de este viernes a la Ciudad de México, para más tarde encabezar el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

El Tip: EN MÉXICO se registró un alza de 2.1% en Inversión Extranjera Directa, que alcanzó 34,968 mdd en el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año pasado.

LA ARROPAN. En este contexto, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Ariadna Montiel, respaldó la participación de la Presidenta en el foro económico.

A través de un posicionamiento, destacó la presentación ante representantes de las principales economías de Asia-Pacífico y líderes empresariales el Proyecto de Prosperidad Compartida y los alcances del Plan México, con el fin de mostrar una estrategia de desarrollo que combina soberanía económica, justicia social y apertura a la inversión internacional.

Morena subrayó que la propuesta del Gobierno federal busca que el crecimiento económico no se limite a la atracción de capitales, sino que se traduzca en mejores condiciones de vida para la población y en oportunidades para las empresas y las comunidades.

En ese sentido, retomó el mensaje que Sheinbaum dirigió a los empresarios durante el encuentro: “No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión. Venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida”.

El partido sostuvo que el Plan México representa una estrategia para fortalecer la capacidad productiva nacional, impulsar la infraestructura, promover la inversión pública, privada y mixta, así como consolidar la soberanía energética y alimentaria y el desarrollo de las vocaciones productivas regionales.

Asimismo, defendió que el modelo económico de la Cuarta Transformación, iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, ha colocado el bienestar social como eje de las políticas públicas, mediante la recuperación salarial, los Programas para el Bienestar y la inversión en infraestructura.

De acuerdo con el partido guinda, estas acciones han contribuido a reducir la pobreza y las desigualdades, además de fortalecer el consumo interno y generar condiciones para ampliar las oportunidades de desarrollo.

El CEN también destacó que la participación de Sheinbaum en el foro representa la proyección internacional de los principios del humanismo mexicano y reconoció que una mujer emanada de sus filas lleve esa visión a los espacios de cooperación económica global.

Finalmente, Morena refrendó su respaldo a la mandataria y a la consolidación del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, al sostener que la cooperación internacional y la inversión deben contribuir a construir un desarrollo económico que no deje a nadie atrás.