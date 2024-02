Veintidós actuales diputados se cuelan a pluris por Morena para repetir cargo

A la lista de diputaciones federales por la vía plurinominal que presentó Morena, se lograron colar como titulares o suplentes 22 nombres que actualmente ya ocupan un lugar en San Lázaro y entre los cuales se encuentran algunos que han registrado baja productividad legislativa.

Uno de quienes busca repetir en el cargo es el jalisciense Marco Antonio Pérez Garibay, mejor ubicado como el padre del piloto Sergio “Checo” Pérez, quien se ubicó en la octava posición de la lista pluri por la primera circunscripción.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), ha presentado seis iniciativas en los casi tres años que lleva en San Lázaro y apenas ha participado en cuatro ocasiones ante el pleno.

Otro nombre es el de Olga Leticia Chávez Rojas, cuyo registro apunta sólo siete iniciativas y quien es recordada por un video en el que se le vio jugando “manitas” en medio de una sesión en abril del año pasado, o por haber hecho señas a otra legisladora del PAN que desde la tribuna criticaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Asimismo la chiapaneca Mayra Alicia Mendoza, a quien en el SIL sólo se le apuntan dos iniciativas y únicamente dos intervenciones durante la discusión de dictámenes en el pleno.

más información Morena publica lista de plurinominales; Adán Augusto y Ebrard para el Senado

Resaltan los nombres de Juan Carlos Natale y María Rosete Sánchez que buscarán curul con una bancada distinta a la que ahora pertenecen, pues el primero ahora se maneja dentro del Partido Verde Ecologista de México y la segunda, en el Partido del Trabajo.

En la lista igualmente se encuentra Manuel Vázquez Arellano, identificado como uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa y cuya suplente es la saxofonista y activista María Elena Ríos.

Otros nombres pero que aparecen como opción a suplentes son el de Hamlet García Almaguer, Antolín Guerrero y Armando Contreras Castillo.

No pedí participar en tómbola: Jesús Ramírez Cuevas

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que él no pidió participar en la tómbola de Morena para candidatos a diputados plurinominales.

"El partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales. Yo soy consejero nacional del partido, porque es mi derecho ser militante, se tomó esa lista, se hizo la tómbola y apareció mi nombre en ese sorteo, pero hasta ahí, yo no pedí participar en tómbola”.

Jesús Ramírez Cuevas aseguró que no tiene intenciones de ocupar algún cargo y que es su deseo mantenerse como encargado de Comunicación Social del Gobierno Federal y de la Presidencia, “eso mientras el Presidente considere que pueda seguir cumpliendo esa tarea”.

Agregó: “Pobrecitos de todos los que dijeron algo que no tenía que ver con ello, pero algo que es importante destacar, eso demuestra que fue un auténtico sorteo, que no hubo mano negra, que no hubo dados cargados, ni nadie, no fue de voluntad de una sola persona. Fue un ejercicio democrático a través de la insaculación y que bueno, pues eso es el resultado”.

Jesús Ramírez Cuevas aseguró que, si Alejandro Esquer y Daniel Asaf, tienen la intención de ser candidatos al Congreso, deberán renunciar a sus respectivos cargos antes del 1 de marzo.

"Si quieren aspirar a ser candidatos de algo, pues tienen que declinar o renunciar a su cargo, porque eso es lo que marca la ley. Nadie puede ser funcionario y al mismo tiempo aspirar a un puesto de representación popular. La ley lo marca muy claramente. Todos los que quieran aspirar tienen que haber renunciado antes del 1 de marzo", precisó.

Con información de Claudia Arellano

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR