A 3 años de la Guardia Nacional ven incumplimiento de funciones: Expertos

Organizaciones civiles y expertos en seguridad advirtieron que la Guardia Nacional ha incumplido las tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, ¬fiscalizada, subordinada y complementaria como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018.

Durante la conferencia “Guardia Nacional, 3 años de Definición Militarista” la directora de Causa en Común, María Elena Morera señaló que se ha incumplido sus labores de seguridad en el país, además que no se han desplegado en estados en donde hay mayor índice de violencia, realizan trabajos que no les corresponden y no hay transparencia en sus recursos.

“La Guardia Nacional queda instituida como organismo civil y sin embargo, ahora el Presidente desea modificarlo y quiere que el proyecto sea como él lo inicio, y quede adscrito en el control de las Fuerzas Armadas”, destacó

De acuerdo a la activista, hasta marzo de 2024 los elementos de la GN estarán a cargo del Ejecutivo y deben regresar a sus cuarteles, ya que es el acuerdo pero para ello, los estados deben entregar diagnósticos de las policías y la situación de sus estados, pero no se conocen de manera pública.

María Elena Morera criticó que el aumento de elementos de la Guardia Nacional se hace con elementos de las Fuerzas Armadas, además de un alza de sus recursos sin que se conozca de dónde provienen. “Una de las mayores preocupaciones es que las Fuerzas Armadas se están convirtiendo un actor político, pues ahora los altos mandos hacen declaraciones de la política de seguridad”, dijo.

Otra de las críticas son las constantes quejas a violaciones de derechos humanos, mientras que las autoridades en el tema no hacen acciones contra ello.

Por separado el experto en seguridad, Alejandro Hope detalló que la Guardia Nacional es una simulación, pues 80 por ciento de los elementos que trabajan en la dependencia, no cobran ahí, además que todos los cuarteles construidos han sido con recursos de la Defensa Nacional, así como arrendamiento de vehículos por parte de la misma Sedena.

“El Presidente dice hay que mandarlo a la Sedena porque nos va a pasar lo mismo que la Policía Federal, se nos va a corromper. Quien quiera la reforma más que el Presidente, son los mandos militares. Tienen que arreglarlo antes de que cambien los vientos políticos”, explicó.

Mientras que Estefanía Vela, directora Ejecutiva de Intersecta señaló que en los artículos transitorios hubo un acuerdo para que mandos militares se hicieran cargo de manera provisional, pero no de manera permanente y en eso se ha incumplido. “Se quiere cambiar la Constitución porque no se da la razón a la administración federal, por ello deben y quieren hacer la reforma”, destacó.

FBPT