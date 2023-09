Hasta ahora, 37 perfiles del FAM apuntados por 9 gubernaturas en juego

Tras definir a quien encabezará el Frente Amplio por México (FAM), la siguiente meta de PAN, PRI y PRD es ponerse de acuerdo para designar a los abanderados a las ocho gubernaturas y Jefatura de Gobierno que se renovarán el próximo año, de una lista conformada, hasta ahora, por 37 perfiles en pos de buscar las postulaciones.

Para ello, el primer reto será que los tres partidos, desde sus dirigencias locales hasta las nacionales, definan la manera en que elegirán sus candidaturas.

En la lista se han anotado senadores, diputados, presidentes municipales, legisladores locales o activos políticos sin cargo público en las respectivas entidades federativas, que han manifestado abiertamente su intención por abanderar al proyecto.

La fila de aspirantes más larga está en la Ciudad de México, donde hay 10 manos levantadas. Cuatro son de alcaldes: los panistas Lía Limón, de Álvaro Obregón; Santiago Taboada, de Benito Juárez; el priista Adrián Ruvalcaba, de Cuajimalpa, y Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc.

Desde el Legislativo, el PAN también tiene entre sus aspirantes a la vicecoordinadora de la bancada en el Senado, Kenia López Rabadán; el PRI, a los diputados Xavier González Zirión y Cynthia López Castro, y en el PRD, el líder del grupo parlamentario en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, y su par en el Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo.

Fuera de los cargos públicos, quien también anunció sus intenciones de buscar la representación del FAM para gobernar la capital es Mariana Moguel, hija de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles.

Gráfico

El segundo estado con más interesados por gobernarlo es Puebla, con seis perfiles, de los cuales tres son panistas: el alcalde de la capital, Eduardo Rivera; la diputada federal Genoveva Huerta y la senadora Nadia Navarro; dos priistas: la diputada federal Blanca Alcalá y el local, Néstor Camarillo, así como el dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador.

En Chiapas, las primeras definiciones claras sólo apuntan a dos panistas: el presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Carlos Alberto Palomeque, y Sofía Becerra, directora de Promoción Política en ese partido.

Igualmente, en Guanajuato, es el albiazul el partido que tiene más formados en la fila: las senadoras Alejandra Reynoso y Erandi Bermúdez. También se perfilan la actual secretaria de Desarrollo Social, Libia Denisse García, y la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez.

En Jalisco, el PRI cuenta con dos perfiles interesados en suceder a Enrique Alfaro. Se trata de la diputada federal Laura Haro y el diputado local Hugo Contreras.

Otra posible carta sería Alfonso Petersen Farah, quien fungió como secretario de Salud del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Además, Morelos es meta para el alcalde de la capital Cuernavaca, Julio César Urióstegui, del PAN; mientras que del PRI están formados el senador Ángel García Yáñez, el diputado Eliasib Polanco y el dirigente tricolor Jonathan Márquez.

Por Tabasco están el senador perredista Juan Manuel Fócil y el politólogo Luis Carlos Dupeyron.

En Veracruz, la fila está conformada por la alcaldesa panista del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira; el diputado del PRI José Francisco Yunes; el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería y por su par en el Congreso local, Enrique Cambranis.

Finalmente, en Yucatán, están por la candidatura el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín y el alcalde panista de Mérida, Renán Barrera, quien el 15 de agosto fue anunciado por la dirigencia nacional como el “responsable del Equipo Yucatán 2024”, dejando a un lado a otros aspirantes como el diputado y clavadista Rommel Pacheco.

En entrevista, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que la definición de las candidaturas locales se realizará de acuerdo con los tiempos electorales establecidos.

“Estamos trabajando en las mesas de construcción de acuerdos y consensos; lo vamos a establecer en los momentos que marque la normatividad electoral, pero estamos en diálogo permanente, como lo hicimos en 2021”, declaró el líder del PRI.

Para gobernar no basta con decir groserías: Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que no cualquiera puede gobernar el país y que lo que ha visto hasta ahora en la oposición es que no tienen futuro sólo porque digan groserías.

Sin mencionar por su nombre a la virtual candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, el Ejecutivo federal dijo que hay quienes quieren regresar al contubernio entre el poder económico y el político.

“Estoy escuchando lo que dicen, de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro. No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo, del contubernio entre poder económico y poder político, y, además, no cualquiera pueda gobernar el país.

“Y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que se necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera. ¿Nada más que porque dice groserías? No”, sostuvo, en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Durante la entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez como responsable de la construcción del Frente Amplio por México, efectuada el domingo pasado, la panista adelantó que, si gana las elecciones de junio del 2024, en su gobierno no habrá “huevones, ni rateros, ni pen…”.

López Obrador opinó que quien asuma la Presidencia de la República debe tener conocimiento del país, de la historia.

“¿Y el conocimiento del país? ¿Y el conocimiento de la historia? ¿Y, sobre todo, las convicciones y el amor al pueblo? ¿Dónde está eso?”, cuestionó.

Sostuvo que “ya no es el tiempo de que los medios introducían al mercado a cualquier persona como se introduce un producto chatarra, un detergente con mucha publicidad; no, ya no es así, no es cualquier cosa”.

Semanas atrás, el mandatario acusó al bloque opositor y a los “jefes de la mafia del poder” de estar “inflando como globo” a su candidata (Xóchitl Gálvez), con el fin de presentarla como una opción diferente, cercana al pueblo.

Insistió en que hay quienes no quieren la transformación, como aquellos que aspiran a representar a las minorías, porque eso es, “que regresen por sus fueros los que antes se sentían los dueños de México, pues el país estaba en manos de una minoría, era una república simulada, una oligarquía con fachada de democracia”.

Destacó que los cambios que el país necesita, como la reforma constitucional al Poder Judicial, dependerá de las elecciones del próximo año, cuando el partido en el gobierno obtenga la mayoría en el Congreso de la Unión.

“Voy a esperar el resultado de la elección y, si hay mayoría, se va a facilitar; mayoría de los que quieren la transformación, porque hay quienes no quieren la transformación”, aseveró.

En ese contexto, López Obrador insistió en que el proyecto de transformación tendrá que seguir beneficiando al pueblo, aun cuando cambien las formas y los estilos de gobernar.

Gálvez responde a dichos del Ejecutivo

Ante el comentario del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que se necesitan más que groserías para gobernar el país, Xóchitl Gálvez señaló que la verdadera grosería es la manera en la que tiene al país.

La responsable de construir el Frente Amplio por México señaló que no vale la pena responder a ese tipo de señalamientos del mandatario federal, pero consideró que sí se debía aclarar el concepto de grosería.

“Grosería es que haya 164 mil personas asesinadas, ésa sí es una grosería; grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicios de salud; grosería es que haya subido la pobreza extrema, 400 mil personas están en pobreza extrema; grosería es que no le abra a las madres buscadoras, eso sí es grosería”, manifestó.

Respecto a las declaraciones de López Obrador acerca de que no le ve futuro al Frente Amplio por México, la senadora panista cuestionó: “¿Entonces por qué está tan nervioso?”.

Entrevistada al asistir a la primera sesión del periodo ordinario en el Senado, dio a conocer que prevé solicitar su licencia para el inicio de las precampañas, a mediados de noviembre: “Ésa es la fecha en que empiezan las precampañas, me tendría que ir. Me van a ver mucho tiempo aquí, voy a estar y voy a estar trabajando”.

Advirtió que, así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza su tribuna para “hacer campaña”, ella seguirá haciendo uso de su espacio en el Senado, porque no se va a quedar “manca”.

Ante los señalamientos por parte de Morena respecto a que va a aprovechar la tribuna senatorial para hacer campaña, la panista respondió que quien realmente hace campaña desde la tribuna de la mañanera es el Presidente de la República.

También aseguró que “hay tiro” con Claudia Sheinbaum, porque reiteró que ya se sabía desde hace mucho que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México será la abanderada de Morena.