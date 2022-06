4T avanza con paso firme: gobernadores de Morena se pronuncian tras elecciones

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y 17 gobernadores de Morena, emitieron un pronunciamiento tras los comicios de este domingo 5 de junio, en los que ese partido se llevó cuatro de seis gubernaturas.

En un comunicado conjunto, los mandatarios afirmaron que "la Cuarta Transformación avanza con paso firme en todo el país", pues tras las elecciones de ayer, son 22 de las 32 entidades federativas, las que gobierna el partido encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La transformación avanza en todo el país. pic.twitter.com/L64glQ4Qp9 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 6, 2022

Los gobernadores felicitaron el triunfo en los estados de Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, y señalaron que en algunos municipios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango la jornada electoral estuvo marcada por la compra de votos, violencia e intimidación, por lo que manifestaron su apoyo a las medidas legales que se emprendan y llamaron a las autoridades electorales a ser imparciales.

"Reafirmamoa nuestro convencimiento de que nuestra nación avanza en la dirección correcta y nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", se lee en la misiva.

