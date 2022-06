Morena 4, oposición 2

El blanquiazul retiene con Va por México Aguascalientes y Durango; con estos resultados los guindas gobernarán 22 estados; el PAN, 6, el PRI, 2 y MC, 2

Tamaulipas

Américo Villarreal, ayer, al festejar su triunfo en los comicios junto con su equipo de trabajo. Foto: Cuartoscuro

El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Américo Villarreal Anaya, se perfila como el virtual ganador de la jornada comicial de este domingo en la entidad, luego de que el conteo rápido y Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) le dan una ventaja de siete puntos sobre su contrincante de la coalición Va por México, César Truko Verástegui.

En el corte de las 23:00 horas, con 48.6 por ciento de las casillas computadas, que marcaba una participación ciudadana de 51.4 por ciento, Villarreal obtenía 351 mil 249 votos, contra 296 mil 855 sufragios de Verástegui, lo que representa 50.9 y 43 por ciento, respectivamente, del total emitido este domingo.

También el conteo rápido elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE) marcó una diferencia a favor del morenista, pues ubicó a Villarreal con un rango de votación mínimo de 49.5 por ciento y máximo de 52.7; a Verástegui Ostos, de la coalición Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, con un mínimo de 41. 7 y un máximo de 44.8, mientras que en un lejano tercer lugar se encuentra Arturo Díez Gutiérrez Navarro, de Movimiento Ciudadano, con entre 3.0 y 3.4 por ciento.

La jornada de ayer inició muy activa, luego de que, durante las primeras horas, elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado realizaron un cateo en las oficinas de la alcaldesa de Nuevo Laredo, la morenista Carmen Lilia Canturosas, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La propia funcionaria dio a conocer la diligencia judicial en su cuenta de Twitter: “me informan que acaban de llegar en este momento elementos de la FGJ a las oficinas de la Tesorería Municipal buscando irrumpir en dichas instalaciones a pesar del llamado y la invitación pública que les hice para no usar la fuerza”.

Añadió que giró instrucciones para que sus colaboradores entregaran toda la información requerida por las autoridades, y calificó la incursión como “tempestuosa diligencia, la cual además es inaudita en la historia de Tamaulipas. Un intento de cateo este día, a esta hora, cuando siempre has tenido las puertas abiertas. ¿No les parece raro?”, cuestionó.

El sábado, medios locales dieron cuenta que en el municipio de Hidalgo supuestas fuerzas criminales obligaron a los policías estatales a abandonar la zona.

Este hecho fue confirmado por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien tras emitir su voto se refirió a los “incidentes” ocurridos previo a la jornada electoral, en los municipios de Hidalgo y Nuevo Laredo, “pero en este momento la entidad se encuentra en calma y el proceso transcurre con toda tranquilidad”.

La jornada dominical se desarrolló en tranquilidad, salvo hechos aislados como los denunciados en redes sociales sobre un presunto bloqueo con “ponchallantas”, para evitar que los votantes acudieran a las urnas. Las estrellas de metal que fueron arrojadas sobre la calzada fueron retiradas por el diputado local de Morena Humberto Prieto.

Otro hecho que marcó la jornada de este domingo se registró en la escuela Juan José de la Garza, en la colonia Balcones de Alcalá, de Reynosa, cuando dos hombres colocaron cadenas y candados en la puerta, obligando a permanecer en el interior a los funcionarios de casilla y ciudadanos que se encontraban emitiendo su voto.

Luego de una hora, las personas fueron rescatadas. De acuerdo con testigos, los hombres llegaron y, sin mediar palabras, colocaron las cadenas y candados y advirtieron que ya nadie podría votar y que quienes se encontraban dentro no iban a poder salir.

Nadie los enfrentó, pero luego de que se fueron, vecinos rompieron las cadenas y liberaron a los funcionarios de la casilla y los votantes que quedaron atrapados.

Durango

El virtual gobernador de la alianza Va por México (centro), tras celebrar su logro, ayer. Foto: Cuartoscuro

A pesar del avance de Morena, la coalición entre PAN, PRI y PRD se enfila a retener la gubernatura de Durango, después de las elecciones de ayer.

El conteo rápido elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó la ventaja al abanderado de Va por Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal.

De acuerdo con los primeros resultados obtenidos a partir de una muestra de 324 casillas, el virtual ganador obtuvo entre 52.2 y 55.2 por ciento de los votos; el segundo puesto en dicho ejercicio estadístico lo ocupó la candidata de Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela, quien consiguió entre 37.8 y 40.9 por ciento de los sufragios, mientras que Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, logró entre 4.1 y cinco por ciento.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 34.8 por ciento de las actas capturadas, también dio el triunfo al candidato emanado del Revolucionario Institucional, quien llevaba ventaja, con 54.5 por ciento de los sufragios (119 mil 994) en su favor, mientras Marina Vitela sumaba 38.3 por ciento de los votos.

Respecto a las 39 presidencias municipales que también se renovaron, hasta el corte de las 23:00 horas, la coalición opositora ya sumaba triunfo en 15, mientras que Juntos Hacemos Historia tenía 19; tres más fueron sólo para el PRI y una para Movimiento Ciudadano.

Pocos minutos después de que se cerraron las casillas, Esteban Villegas fue arropado en el anuncio adelantado de su victoria por los dirigentes del PRI y del PRD, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente, así como la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien acudió en representación del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

A su llegada a una conferencia de prensa que la coalición ofreció desde Durango, fue recibido al grito de “¡gobernador, gobernador!”, y posteriormente resaltó que ésta fue la segunda ocasión en que buscó la gubernatura de Durango. Recordó que durante la contienda pasada fue el primero en aceptar su derrota, porque “decidí que era primero Durango, (...) y lo respeté desde el primer momento… quería mandar un mensaje a Durango diciendo: Yo soy de a deveras”.

Mientras tanto, la candidata Marina Vitela, de Morena, PT, PVEM y RSP, también se declaró ganadora de la elección anticipadamente, afirmación que fue respaldada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco; sin embargo, tras darse a conocer el resultado del INE, no emitieron algún posicionamiento.

Una polémica envolvió la jornada electoral desde la noche del sábado, cuando Vitela Rodríguez intentó impedir la detención de cinco militantes de su partido, cuatro originarios del Estado de México y uno de Durango, quienes fueron acusados por presuntamente comprar votos en el municipio de Lerdo.

Tras emitir su voto, la candidata y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusaron que quienes simpatizan con su movimiento habían recibido ataques por parte del PRI y el PAN, y reportaron que otros de sus compañeros fueron privados de la libertad.

Más tarde, dos abogados del equipo jurídico de Morena acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar la desaparición de cuatro militantes suyos, quienes hasta el corte de esta edición seguían sin aparecer, confirmaron fuentes a La Razón.

Fuera de la problemática denunciada por Morena, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado (IEPC) reportó 69 incidencias menores durante la jornada electoral, las cuales estuvieron relacionadas con propaganda dentro de las casillas, demoras en las aperturas de las casillas o retardos entre los funcionarios.

Hidalgo

El candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca (centro), en rueda de prensa, ayer. Foto: Cuartoscuro

Con una ventaja de 30 puntos, de acuerdo con los resultados del conteo rápido, Julio Menchaca, abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza, encabeza las tendencias en la elección para renovar la gubernatura de Hidalgo, lo que pondría fin a 93 años de gobiernos del PRI.

La abanderada de la alianza Va por México, Carolina Viggiano, obtuvo entre 30 y 32.7 por ciento de los votos, según los datos del estudio estadístico que elaboró el Instituto Nacional Electoral (INE) y que fue presentado por el Instituto Estatal Electoral del Hidalgo (IEEH).

A partir de estos resultados, el morenista Julio Menchaca aseguró que “el viejo sistema se cayó hoy y lo derrumbaron miles y miles de hidalguenses”.

En la contienda, el conteo rápido identificó que Francisco Xavier Berganza, candidato de Movimiento Ciudadano, obtuvo entre tres y 3.4 puntos de la votación, mientras que el abanderado del Partido Verde, José Luis Lima Morales, se quedó con un el respaldo de entre 1.1 y 1.3 puntos de los electores.

Hasta el cierre de esta edición, con un avance del 78 por ciento, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) coincidió con los datos del conteo rápido, ya que identificó que Julio Menchaca sumaba 61.8 por ciento de la votación, seguido de Carolina Viggiano, con 30.9 por ciento.

El PREP identificó un abstencionismo del 53.7 por ciento, así como un total de 22 mil 636 votos nulos, equivalentes al 2.6 por ciento, en tanto que hubo 543 sufragios que fueron para candidatos no registrados.

Tras conocer los resultados preliminares, la candidata de Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, reconoció que las tendencias no le favorecen en la disputa por la gubernatura.

Sin embargo, evitó reconocer la derrota y dijo que esperará a que se presenten los resultados oficiales en los cómputos distritales y que recurrirá a los tribunales electorales.

Acusó que el proceso electoral en el estado estuvo marcado por irregularidades, principalmente por la intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador a favor del candidato de Morena.

“Hasta el momento, las tendencias no nos favorecen y vamos a esperar los resultados oficiales finales para recurrir a los tribunales. Hay que decirlo fuerte y claro: en esta elección tuvimos una descarada intromisión del Gobierno federal.

En tanto, el virtual ganador de la contienda, Julio Menchaca, puntualizó que su triunfo es contundente y no es objeto de duda: “Queríamos cuatro a uno, pero no se pudo, pero sí se pudo dos a uno; no hubo sorpresas, se ganó contundentemente”, afirmó, durante su festejo en la Plaza Juárez de la capital hidalguense.

Antes, en conferencia de prensa, aseguró que en su gobierno no habrá ninguna cacería de brujas, pero aclaró que eso no significa que haya un pacto de impunidad, porque sí aplicará la ley en caso de que sea necesario.

“De ninguna manera persecución ni cacería de brujas; como lo marca la ley, entregas muy minuciosas. Tampoco haremos pactos de impunidad; quien desvió recursos públicos, tendrá el curso legal que corresponde, pero no se trata de venganza personal ni obsesiones”, subrayó.

Menchaca afirmó que nadie le va a quitar este triunfo del pueblo de Hidalgo y se preparará para trabajar de la mano del Gobierno federal.

Respecto a sus opositores, el morenista aseguró que buscará tender puentes de comunicación con todos los actores políticos, pero dijo que dependerá de ellos la actitud que asuman durante su gobierno.

Aguascalientes

María Teresa Jiménez celebra con su equipo y la dirigencia del PAN, ayer. Foto: Especial

Con una clara tendencia en su favor, María Teresa Jiménez Esquivel se perfila para convertirse en la primera gobernadora de Aguascalientes, luego de que el conteo rápido revelado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el avance del Prograa de Resultados Electorales Prelimeras (PREP) le dan la ventaja.

Al grito de “sí se pudo” y “gobernadora”, y ante cientos de simpatizantes en el mitin celebrado anoche, Jiménez agradeció que la ciudadanía la haya elegido para ser la nueva mandataria.

“Este proyecto es para nuestros hijos y para que el estado vaya para adelante, por eso quiero a todos luchando, para que salgamos por un mejor desarrollo en la entidad”, dijo.

La virtual ganadora de la elección señaló que siempre estuvo ayudando a los candidatos, recorriendo las colonias y pegando calcomanías, por lo que agradeció a la estructura de Acción Nacional por darle la oportunidad y no dejarla sin apoyo.

Destacó que llega la primera mujer a gobernar Aguascalientes y gobernará junto a las familias: “hoy iniciamos una nueva era para el futuro y prosperidad de nuestro estado, ¡hoy ganó Aguascalientes!”.

Con su virtual triunfo, el PAN retiene la gubernatura de la entidad, de la mano de sus aliados PRI y PRD.

De acuerdo con el INE, de las 208 casillas que integran la muestra del conteo rápido, se recibió información de 175, que representan 84.1 por ciento de la muestra total. De los 18 estratos considerados en el diseño muestral, se contó con información de los mismos 18. Por esa razón, se tiene una confianza de 95 por ciento. Además, la participación ciudadana se ubicó entre 43.7 y 46.8 por ciento.

Así, Teresa Jiménez, de la coalición Va por Aguascalientes, obtuvo una votación con un límite inferior entre 51.5 y un límite superior de 54.9, una ventaja “contundente”, de acuerdo con el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz.

La aspirante de Morena, Nora Ruvalcaba, tuvo un límite inferior de 32.7 y un límite superior de 35.3; Martha Márquez, de la alianza Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes (PT-PVEM), entre 1.4 y 1.8; Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano, entre 6.5 y 7.4, y Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, de Fuerza por México, entre 1.2 y 1.6, de acuerdo con los conteos rápidos del INE.

Hasta las 23:00 horas, en el PREP se habían capturado mil 546 actas (88 por ciento) de un total de mil 740, y Jiménez contaba con 226 mil 252 votos contra 142 mil 176 de Ruvalcaba. La participación ciudadana, con base en la Lista Nominal de las actas del PREP contabilizadas, marcaba el 45.7 por ciento.

La jornada electoral del domingo dejó al menos 16 incidentes menores en casillas, de acuerdo con el IEE. En sesión extraordinaria, detalló que las principales quejas fueron propaganda electoral en casillas, no permitir la entrada de representantes de partidos a las mismas, interferencia en la votación, así como falla en una urna electrónica; esto es, que se tuvo que cambiar la impresora, pero se reanudó la votación. De acuerdo con el instituto, las incidencias no pusieron en riesgo o afectaron el proceso electoral en la entidad.

En conferencia, militantes de Morena denunciaron detenciones arbitrarias, compra de votos y ataques a los celulares del equipo de campaña de Ruvalcaba.

Arturo Ávila, excandidato de Morena a la presidencia municipal de la capital del estado, señaló que “hay elementos identificados con camisas blancas que dicen ‘Democracia’ y se presume que muchos de ellos inhiben el voto y que son policías municipales operando sin uniforme; es un tema muy lamentable que viola la ley”.

En entrevista con medios, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, manifestó que la jornada fue tranquila y aclaró que, en caso de que ganara la candidata de la coalición Va por México, Teresa Jiménez, no asistiría a la celebración.

El dirigente estatal del PRD en la entidad, Iván Sánchez Nájera, dijo a La Razón que la jornada fue tranquila en general, aunque aclaró que se han presentado incidentes que tienen que ver con logística y culpó a Morena de generar conflictos en donde no los hubo.

El conflicto entre Morena y el PAN se trasladó hasta la sesión extraordinaria del IEE. El representante guinda, Martín Darío Cazarez Vázquez, dijo que los procesos electorales se deben dar como una fiesta democrática y no en estrategias basadas en golpear y establecer violencia, pues reportó una persona desaparecida y otra golpeada.

“Ojalá no haya nada que lamentar, pues vienen momentos cruciales y complejos, pues la policía va a estar dándole seguimiento al traslado de paquetes”, expuso.

El representante blanquiazul, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, reprochó que el morenista sólo haga acusaciones sin fundamentos, pues, declaró, sólo son mentiras para desestabilizar.

A pesar de las incidencias, el proceso en general fue tranquilo y sin reportes graves.

Oaxaca

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Oaxaca, tras conocer los resultados, ayer. Foto: Cuartoscuro

Salomón Jara, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia por la gubernatura de Oaxaca, se enfila para acabar con uno de los últimos bastiones del PRI, al encabezar las votaciones en los comicios de ayer, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el registro del árbitro electoral, la participación ciudadana fue de entre 37.4 y 40.5 por ciento. La coalición conformada por Morena, PT, PVEM y PUP tuvo entre 58.0 y 61.4 por ciento de los sufragios; seguido por Alejandro Avilés, candidato del PRI y el PRD, quien obtuvo entre 24.3 y 27.2 por ciento y Natividad Díaz, candidata del PAN, logró entre 3.5 y 4.4 por ciento.

Atrás quedó Dulce Alejandra García, de Movimiento Ciudadano, con entre 3.1 y 3.8 por ciento; Bersahín López, de Nueva Alianza, entre 1.4 y 2.5 por ciento; los candidatos indígenas independientes Mauricio Cruz, 1.6 y 1.9 por ciento, y Jesús López, entre 0.6 y 0.8 por ciento.

El virtual ganador acudió anoche a celebrar en la Alameda de León, en el Centro Histórico de Oaxaca, acompañado por militantes y simpatizantes. Ahí aseguró que su proyecto logró una victoria histórica, contundente e irreversible.

“Hoy enterramos a uno de los últimos bastiones del viejo régimen autoritario e iniciamos la construcción de un nuevo futuro… Se acabó el pasado de fraude, pobreza, corrupción y agravios históricos. ¡Oaxaca es tierra obradorista!”, expresó.

Salomón Jara señaló que recibe un mandato para construir desde abajo un gobierno honesto, austero, eficiente y transparente; “será un gobierno de territorio y no de escritorio… gracias de corazón; ya llegó la primavera oaxaqueña”.

Además, expresó que los habitantes ganaron el derecho a construir su futuro. “Nos guiaremos por los principios y valores que inspiran a la Cuarta Transformación y trabajaremos sin descanso para que Oaxaca deje de ser uno de los estados con los peores indicadores en desarrollo humano”, manifestó.

Al respecto, el presidente del PRI en la entidad, Javier Villacaña, manifestó que el candidato Avilés les pidió ser prudentes hasta conocer los resultados, pero que su partido estaba muy contento.

Resaltó la participación de más del 97 por ciento de la estructura tricolor en labores de vigilancia y observación del proceso electoral en las más de cinco mil casillas que se instalaron en la entidad.

Para el politólogo Salvador Mora, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia en Oaxaca es una derrota para un sector del PRI.

“Hay que asociar el partido que todavía está en el poder, que es el PRI… Debemos disociar la fuerte relación que guardó el PRI con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el padre de Murat; ahora, hay que ver a Alejandro Murat como un actor pragmático y es probable que se le asocie con algún beneficio por ceder la gubernatura.

“En ese sentido, la llegada de Jara corresponde más a estas transacciones que el Presidente pudo realizar y de cierta manera el sur del país se va a ver beneficiado, incluyendo Oaxaca”, subrayó.

Comentó que, en el caso de Jara, hay sospechas de que es un actor vinculado a un pasado sombrío, ya que aprobó la eliminación de estancias infantiles y el Seguro Popular, que dañaron las políticas y al final del camino no se puede disociar de ser un actor de la vieja política.

El politólogo destacó que el triunfo de Jara no representa un cambio, a pesar de que Morena se asuma como partido que trae una propuesta de transformación para el país, y detalló que no va a representar una oportunidad para cambiar las condiciones de marginalidad de grandes núcleos de la población en el estado.

Jara Cruz es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), fundador del PRD y fundador de Morena en Oaxaca. Contendió en el 2016 por la gubernatura, también por Morena. Se desempeñó como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero de esta entidad.

Quintana Roo

La candidata de morena celebró su victoria en la plaza principal de Chetumal. Foto: Cuartoscuro

Mara Lezama, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM), se perfila como la ganadora de la gubernatura de Quintana Roo, toda vez que el conteo rápido realizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) le adjudicó una votación que oscila entre el 55.3 y el 58.2 por ciento.

De acuerdo con este ejercicio estadístico oficial, el segundo lugar lo obtuvo Laura Fernández, abanderada de Va por Quintana Roo (PAN-PRD), con un porcentaje de entre 15.1 y 17.7 por ciento.

El tercer lugar quedó ubicado José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano, con entre 12.1 y 14.1 por ciento; el cuarto sitio será para Nivardo Mena, candidato de MAS, con porcentaje de entre 6.1 y 8.0; y el quinto y último lugar lo obtuvo la abanderada del PRI, Leslie Hendricks, con límites que van del 2.5 al 3.1 por ciento.

De confirmarse estos resultados con el cómputo oficial total, que tendrá lugar a partir del próximo miércoles, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, se convertirá en la primera gobernadora del estado.

Al paso de las horas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmó el virtual triunfo de la morenista Mara Lezama quien, al corte de las 23:15 horas, llevaba un 55.0 por ciento de la votación, con el 29.9 por ciento de las actas computadas hasta ese momento.

A la misma hora, su más cercana perseguidora, Laura Fernández, abanderada de Va por Quintana Roo, tenía el 17.1 por ciento de la votación. José Luis Pech, de MC, tenía el 14.4 por ciento; Nivardo Mena, de MAS, aparecía con el 6.2 por ciento, mientras que Leslie Hendricks, del PRI, llevaba el 3.2 por ciento.

Cerca las 20:00 horas, cuando arrancaba el PREP y ya le daba la ventaja a Mara Lezama con apenas el uno por ciento de las actas registradas, el partido guinda inició los preparativos para una celebración que tuvo lugar más tarde en la Plaza de la Bandera, en Chetumal, capital del estado.

Una vez ahí, arropada por centenares de simpatizantes, Mara Lezama ofreció un mensaje de poco más de diez minutos, en el que se comprometió a llevar “el verdadero cambio” a todos los poblados del estado y remarcó: “que se escuche fuerte y claro en cada rincón, no les voy a fallar”.

Frente al Palacio Municipal de Chetumal, desde donde la recibieron al grito de “¡gobernadora!”, Lezama agradeció al pueblo de Quintana Roo por apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Hoy los quintanarroenses han dado una muestra contundente, inapelable, de que quieren transformación, por eso desde aquí, desde nuestra capital lo dije y lo reitero: Quintana Roo será punta de lanza, modelo y ejemplo de la transformación que se requiere”.

La jornada electoral se llevó a cabo en un ambiente tranquilo y “sin incidentes mayores”, de acuerdo con los reportes generados por el IEQROO durante la sesión permanente de ayer.

Los cómputos distritales iniciarán el próximo miércoles y se prevé que el 12 de este mes se den a conocer los resultados oficiales. En el caso de las votaciones relacionadas con la renovación del Congreso local, los resultados oficiales se darán a conocer en dos fechas: el próximo miércoles los de mayoría relativa y el 12 de junio los de representación proporcional.

