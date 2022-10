4T se cimbra: tras amago de Layda, Monreal voltea hacia Sheinbaum

En la confrontación que mantienen los morenistas Ricardo Monreal y Layda Sansores, por un posible audio de la gobernadora de Campeche en contra del senador, salió a relucir la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, a quien el senador acusó de usar cuentas falsas en redes para atacarlo.

El coordinador de Morena en la Cámara alta rechazó presentar una denuncia por espionaje en contra de la mandataria de Campeche, Layda Sansores, después de que ésta anunció una posible embestida contra el legislador, aunque dijo que si se presenta algún evento que lo afecte, sí defenderá sus derechos.

Además, dio a conocer que ordenó la realización de un estudio forense para identificar las cuentas en redes sociales que desde hace 16 meses lo han agredido.

Dijo que es clara la correlación de cuentas que lo atacan a él y que alaban a la Jefa de Gobierno, por lo que, una vez que tenga el resultado comprobado del análisis, lo denunciará directamente ante Twitter y Facebook.

En conferencia de prensa, advirtió que esta “guerra fratricida” al interior de Morena no va a resultar y lo único que va a lograr es debilitar a su partido, por lo que pone en riesgo el triunfo morenista en las elecciones del 2024.

“Estoy haciendo un estudio forense para describir todas las cuentas que a diario me atacan; al mismo tiempo que alaban a otra candidata, al mismo tiempo me atacan. Son cientos diarias. Sí, es un estudio forense para demostrar cómo, por sistema, hay cientos de cuentas de redes que me atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a una de las candidatas”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si la candidata a la que se refería es Claudia Sheinbaum, Monreal confirmó que sí es la mandataria.

“Sí, sí, porque es muy clara la correlación de las cuentas. Las que me atacan a mí son las que la alaban a ella; son las mismas y pareciera un sistema, me imagino que importado del extranjero, porque sus asesores son extranjeros, y es una cantidad millonaria que gastan en bots impresionante, impresionante”, aseveró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado agradeció al mandatario Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios sobre el tema y dijo que coincide con él en que no conviene una división en el movimiento del que forman parte.

“Coincido con él en que tenemos que estar unidos para enfrentar el futuro de la nación y que tenemos que superar cualquier diferencia”, sostuvo.

Monreal Ávila precisó que aunque no prevé hacer una denuncia por el espionaje, dejará sus derechos a salvo en el caso de Layda Sansores y actuará conforme a la Constitución, en caso de que se presente alguna situación que lo afecte.

“Es que la ilegalidad no debe de ser una clave del éxito político. La ilegalidad debe de castigarse, porque de lo contrario no habría confianza en la convivencia entre los seres humanos en una sociedad como la nuestra”, indicó.

Más tarde, Monreal Ávila publicó en sus redes sociales un video editado de una escena de la saga “La guerra de las galaxias”, en el que se asume como Jedi y decreta el acompañamiento de la fuerza: “Que la fuerza nos acompañe para vencer al lado oscuro. Somos del grupo Jedi, y seguiremos luchando por la conciliación; rechazamos la confrontación. Que el buen humor no se pierda. ¡Ánimo!”.

Al referirse al tema, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México defendió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aunque advirtió que se debe cuidar “la unidad de Morena”.

Luego de que la gobernadora de esa entidad anunciara que revelaría un audio “comprometedor” del senador Monreal Ávila, durante su programa Martes del Jaguar, afirmó que “es una mujer muy valiente y de muchos principios.

“Creo que también hay que cuidar de la unidad de Morena; digamos, hay que seguir las dos cosas, con prudencia. Ahí mi apoyo total a Layda, pero también tiene razón el Presidente, de que hay que guardar la unidad de nuestro movimiento”, subrayó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que el programa de Layda Sansores, Martes del Jaguar, se ha convertido en un “evento público de información muy importante y novedoso”.

La Jefa de Gobierno expuso también que la oposición “está desesperada” porque no crece, de ahí que esté buscando la división de Morena.

“El bloque opositor, el conservadurismo, está muy desesperado porque no crece; es más: en la ciudad va disminuyendo su presencia. Están muy desesperados; entonces, ahora a lo que le apuestan es a la división de Morena y de los partidos aliados a Morena.

“Como he dicho, se van a quedar con las ganas, porque Morena no se va a dividir; todos y todas lo tenemos clarísimo, corcholatas y no corcholatas tenemos claro que lo más importante es el proyecto, la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación”, afirmó.