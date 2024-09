La 4T consigue declaratoria de publicidad a la reforma judicial

Pese a las suspensiones giradas por jueces, Morena en la Cámara de Diputados consiguió que se diera declaratoria de publicidad al dictamen de reforma constitucional en materia judicial, lo que marca el inicio del proceso que el proyecto habrá de seguir para su eventual discusión y votación a partir de este martes.

Al arranque de la primera sesión ordinaria, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo que las suspensiones judiciales que buscaban impedir el procesamiento de la reforma no pueden ser acatadas por resultar improcedentes

Explicó que la Ley de Amparo indica directamente que los juicios de amparo resultan improcedentes cuando se promuevan contra adiciones y reformas a la Carta Magna; mientras que en el artículo 135 se establece un mecanismo para lograr cambios constitucionales: que se cuente con mayorías calificadas, como la que ahora conforman Morena y aliados.

“Ese poder reformador de la Constitución nos lo otorgó la población en las urnas; lo ejercemos la mayoría calificada de esta asamblea… Por eso es que no nos podemos someter a la mayoría de la toga y el birrete. No podemos hacerlo porque no son órganos competentes… La ley, la doctrina y la Constitución nos asisten y por eso no admitimos ¡la tiranía, la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes! No son más que vulgares violadores de la Constitución”, dijo.

Los propios jueces de distrito, magistrados y ministros que conocen del derecho deben sentirse avergonzados ante tal chicanada. En mi pueblo les llaman abogados huizacheros

Ricardo Monreal, Coordinador de Morena en la Cámara baja

Para sostener su negativa a acatar las suspensiones contra el procesamiento de la reforma, citó tres jurisprudencias, es decir, antecedentes jurídicos que en la interpretación ponen a las reformas por encima de acciones judiciales.

El coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, aseguró que las suspensiones no les quitan “ni el sueño”.

Desde el Senado de la República, la vicepresidenta Imelda Castro comentó que, aunque no se apresurarán para sacar adelante la reforma porque así lo pidió la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la reforma quedará aprobada en este primer mes de la LXVI Legislatura, septiembre.

Casi al arranque de la sesión, la bancada del PRI abandonó el salón de sesiones. El coordinador de la bancada, Rubén Moreira, argumentó que no podían permanecer en el espacio por considerar el proyecto imprudente e impertinente para la justicia del país“.

Creemos que no podemos ir a una sesión de debate del dictamen porque hay dos suspensiones de dos jueces, por lo tanto, nos vamos a retirar porque dos jueces dijeron que había suspensión

Rubén Moreira, Coordinador del PRI en la Cámara baja

Así como hemos presentado la designación de un tribunal sobre la distribución de las curules, porque más allá de estar en contra, sabemos que es una autoridad, creemos que no podemos ir a una sesión de debate del dictamen porque hay dos suspensiones de dos jueces, por lo tanto, nos vamos a retirar porque dos jueces dijeron que había suspensión, con la misma legitimidad del Tribunal Electoral”, dijo y la bancada partió.

En el marco del inicio de los trabajos de la LXVI Legislatura, el diputado Jorge Romero Herrera (PAN) reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses de México; fue enfático al señalar que Acción Nacional se opondrá a cualquier intento por debilitar o controlar a esta institución fundamental para el equilibrio de poderes en el país.

“El Poder Judicial es la última línea de defensa de los derechos de las y los ciudadanos y de la legalidad en México. No permitiremos que se convierta en un instrumento al servicio de intereses particulares o de cualquier grupo político”, advirtió

En otro extremo, el coordinador de Morena en la Cámara baja, Monreal Ávila, anunció que la bancada analiza emprender un juicio político, una denuncia en contra de los jueces que concedieron suspensiones para frenar la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial.

Jorge Romero, Diputado del PAN

Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, el coordinador compartió que el diputado Sergio Gutiérrez Luna lo propuso ante los integrantes y aunque no fue un acuerdo que se hubiera votado, ya se estudia.

Hacia el final de la sesión ordinaria, Gutiérrez Luna confirmó la presentación del juicio político contra los jueces a los que acusaron de “burda invasión de competencia”

MC busca detener la militarización

Movimiento Ciudadano (MC) anunció en la reunión plenaria de la bancada naranja que buscará “detener y revertir la militarización en seguridad y en la administración pública” en el Congreso de la Unión durante la LXVI Legislatura, además de impulsar una agenda legislativa por la que votaron seis millones de mexicanos.

El sábado, legisladoras y legisladores federales de MC realizaron su reunión plenaria para discutir la agenda legislativa. Otros puntos que buscan impulsar son una reforma al sistema de procuración de justicia y a los ministerios públicos, además de dignificar las condiciones laborales de las policías locales.

Otro de los puntos que buscarán los emecistas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, será la regulación del cannabis con enfoque de salud pública y terminar con la prisión preventiva oficiosa y las políticas del “populismo punitivo”.

El excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, durante la reunión aseguró: “Ustedes, en su conjunto, representarán en esos espacios a seis millones y medio de mexicanos y no estarán solos. Nunca estarán solos en tribuna, en una discusión de comisiones”.

Con información de Ulises Soriano