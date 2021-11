Va 4T en Diputados por otro recorte al INE; ahora, de 5 mmdp

Diputados de Morena, PT y PVEM que integran la Comisión de Presupuesto va por una reducción de siete mil 913 millones de pesos a órganos autónomos y Poder Judicial, incluyendo un recorte histórico al Instituto Nacional Electoral (INE) de 20 por ciento, a la par que se pretende reasignar dicho monto a seis secretarías.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión, se propuso un recorte al INE de cuatro mil 913 millones de pesos (mdp), el mayor ajuste propuesto. Es decir, que su presupuesto pasaría de 24 mil 649 millones a 19 mil 736 mdp para el siguiente año.

Este recorte presentado por los legisladores es tres veces mayor que el aplicado en 2020, cuando los diputados redujeron su presupuesto en mil 071 mdp.

El órgano electoral solicitó cinco mil 743 mdp en su presupuesto para una posible revocación de mandato (tres mil 830 mdp) y una consulta popular (mil 913 mdp). Es decir, que el recorte equivale a un 83.1 por ciento de los recursos que el INE programó para estos ejercicios, en caso de realizarse.

El documento planteó un recorte al Consejo de la Judicatura Federal por dos mil 935 millones, así como 65 mdp menos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En total, la reducción al Poder Judicial será de tres mil mdp.

Además, se propuso reducir 125 millones de pesos a la Cámara de Diputados, que serían reasignados al Senado de aprobarse la propuesta del dictamen.

El proyecto plantea distribuir este monto principalmente a seis secretarías: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Relaciones Exteriores (SRE); Educación Pública (SEP), Salud (Ssa), Trabajo y Previsión Social (STPS) y Bienestar.

La Sader será la más beneficiada con dos mil 700 mdp adicionales para fertilizantes; le sigue Bienestar, que tendrá dos mil mdp más para el programa Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente y 457 millones para Sembrando Vida. En tanto, la Ssa tendrá una ampliación de mil 580 mdp para el programa de vacunación.

Otro de los programas prioritarios de la 4T que tendrá una ampliación es Jóvenes Construyendo el Futuro, con un aumento de 500 mdp mediante el ramo de Trabajo y Previsión Social.

A su vez, la SEP tendrá 116 mdp adicionales que serán destinados a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías campus Palenque del Instituto Politécnico Nacional; mientras que se reasignaron 560 mdp a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el ramo de Relaciones Exteriores.

En contraste, la propuesta de la Comisión de Presupuesto, presidida por el morenista Erasmo González, no prevé recortes en los programas prioritarios de la 4T, ni en los desarrollos de infraestructura como el Tren Maya, refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Comisión sesionará hoy a las 10:00 horas para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen, mientras que la sesión en el pleno está programada a las 16:00 horas.

Pese a que la oposición presentó un proyecto en el que buscan reasignar 190 mil millones de pesos, no alcanza la mitad de los diputados necesitaría para que se incluyan las reservas en el dictamen, por lo que deberá negociar con el bloque legislativo de la 4T si quiere integrar alguna propuesta.

Se prevé que la discusión en el pleno inicie hoy con los pronunciamientos en los grupos parlamentarios, mientras que de miércoles a viernes se perfila la discusión y votación en lo general y particular.

BUSCAN ACOTAR OBRAS

La alianza legislativa del PRI, PAN y PRD presentó su propuesta de presupuesto alterno en la que contemplan la reducción en un 50 por ciento de los megaproyectos como el Tren Maya, el AIFA y la Refinería Dos Bocas; sin embargo, no prevén recortes a programas sociales ni al monto solicitado por el INE.

La propuesta pretende recortar 190 millones de pesos y reasignarlos en cuatro ejes: federalismo, reactivación económica, impulso a la mujer y política social.

El proyecto de los diputados del bloque opositor prevé reducir 60 mil 817 mdp de las obras de infraestructura prioritarias de la 4T: Tren Maya, refinería Dos Bocas, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el AIFA.

“Un Tren Maya, ¿es un mal proyecto para este país o para una región? No, no es un mal proyecto en sí, estamos convencidos de que en esta región servirá, de que podrá fomentar turismo. Lo que creemos es que no es un proyecto para un país que no está en bonanza, no es un proyecto prioritario”, expuso el coordinador panista, Jorge Romero.

Puntualizó que se incluyen otras propuestas como restituir un Seguro Popular, las estancias infantiles, un fondo para desastres naturales, así como infraestructura carretera y escolar.

La alianza opositora también propuso reducir el gasto de los Servidores de la Nación, que pasarían de cuatro mil 752 mdp a dos mil 752 mdp; mientras que prevé recortar 107 mil 312 mdp de gastos de operación en ramos administrativos, generales y empresas productivas del Estado.

El coordinador de diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, subrayó que de los siete billones considerados, 5.2 no se pueden tocar por el pago de deuda interna, exterior, gasto de operación y programas sociales.

Manifestó que “no podemos asfixiar a los municipios y a los estados con el garlito de que había moches en la Cámara de Diputados y entonces mejor déjese a los municipios sin recursos”, por ello se prevé un total de 142 mil 643 millones de pesos, 78 mil mdp más que lo planteado en el PEF 2022.

Sin embargo, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reconoció que “no se ven buenos tiempos” para la construcción de acuerdos por parte del bloque oficialista conformado por Morena, PT y PVEM.

“La forma en la que se ha construido la ruta para la aprobación o no del presupuesto, es francamente una trampa”, apuntó Moreira Valdez.