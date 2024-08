En la 4T “no hay marcha atrás y no regresa la corrupción", afirma Claudia Sheinbaum.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en el movimiento de la Cuarta Transformación ya no hay “marcha atrás”.

Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la inauguración del Parque Ecológico Lago de Texcoco, la próxima mandataria federal pidió a los asistentes a no olvidar que en esta zona se quiso construir un aeropuerto.

“Y hoy vengo aquí con ustedes a comprometerme, a decirles que: Vamos a continuar con la Cuarta Transformación de la Vida Pública, que no hay marcha atrás, que no hay regreso al pasado, que no regresa la corrupción y no regresan los privilegios a nuestro país”, dijo.

Por ello, aseguró que este proyecto se trata de un acto de “justicia social”, tras intentos, acusó, por reprimir que la población evitara la construcción del aeropuerto.

“¡A hacer justicia social! Porque aquí también se está haciendo justicia social, por supuesto, al frente de pueblos a los compañeros de Atenco y a todos aquellos que lucharon por la defensa de la tierra y de su territorio; pero también la justicia social, porque todo lo que representa esta Cuarta Transformación lleva un símbolo muy grande que es “Por el bien de todos, primero los pobres”, y eso quiere decir: justicia social”, dijo.

Al referirse a la transición entre el gobierno actual y el que ella encabezará, dijo que el proceso ha sido emotivo y nostálgico

“Pero, sobre todo, de la emotividad de un pueblo que quiere a su Presidente y de un Presidente que ama a su pueblo. Eso es lo que ocurre en México en este momento”,dijo.

JVR