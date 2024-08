4T y oposición debaten 'pausa' en relaciones con las embajadas de EU y Canadá

Oposición y Morena discrepan en torno a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien decidió poner una “pausa” a la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá.

Beatriz Paredes, del del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Senado dijo: “Lo recomendable es que la política exterior se desarrolle a través de las cancillerías y que las decisiones en materia de política exterior se reflexionen con toda oportunidad y no responsa a impulsos o no se responda a momentos o circunstancias con el temperamento”.

La priista en atención a medios dijo que “la moda de hacer la política exterior a través de las declaraciones de los presidentes nunca me ha gustado. Me parece mucho más sano para la diplomacia que haya notas formales transmitidas de cancilla a cancillería, pero bueno, es el estilo de cada presidente”.

Paredes Rangel, quien también ha sido embajadora de México en Cuba, dijo que el titular del Poder Ejecutivo debe velar por la preservación de la soberanía nacional, pero también, “es cierto que cuando un país ha suscrito tratados internacionales, tiene que reconocer que hay temas que pasan por esos tratados internacionales y en ese sentido estar dispuesto al diálogo”.

En entrevista con La Razón , la próxima diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, calificó esta pausa a las relaciones con ambas embajadas como la “crónica de un distanciamiento anunciado”.

Apuntó que esta declaración pone al bloque de la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador como “desesperados”. Aseguró que los socios de México, Estados Unidos y Canadá, están preocupados por los tratados que se han firmado, entre ellos el Tratado de Libre Comercio.

“Cuando ya tenemos normas acordades en conjunto para la buena vecindad, pues no podemos pasarlas por alto, eso preocupa”, detalló Ballesteros Mancilla.

En contraparte, el senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, declaró en entrevista con medios que no encuentra “nada inusual” en las declaraciones de pausa emitidas por el mandatario federal durante su conferencia matutina.

Explicó que es una “llamada de atención del presidente Andrés Manuel López Obrador a las embajadas y a los embajadores para decirles ‘en los asuntos internos de México, particularmente los (asuntos) políticos que tiene que ver con su forma de gobierno tienen que ser extremadamente cautelosos”.

Gerardo Fernández Noroña, luego de registrarse como senador, aseguró que México no es “protectorado, ni colonia de nadie” y que “paréntesis” es la defensa de la soberanía “y me parece que debe quedar muy claro que en México manda el pueblo y nadie más. No vamos a aceptar ninguna instrucción o injerencia del gobierno de Estados Unidos o de otro gobierno del mundo”.

