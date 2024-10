Va 4T por sacar en fast track leyes secundarias

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, entregó al Senado dos iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para establecer con claridad el proceso de elección judicial el próximo año, a las cuales se le dará trámite en fast track.

Ante el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, así como los coordinadores de Morena, Adán Augusto López, y del PRI, Manuel Añorve, la titular de Segob dijo que “estamos entregando estas dos iniciativas que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país”.

Explicó que en estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica a los procedimientos.

Yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones en el Pleno de abordarlas, y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección

Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

Además, agregó que las propuestas legislativas presentadas al Senado regulan con claridad y certidumbre la preparación, la realización y la validación del proceso en todas sus fases.

Fernández Noroña informó, por su parte, que de inmediato se turnarán las dos iniciativas a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, con el propósito de que el miércoles puedan ser presentadas al Pleno.

“Y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones en el Pleno de abordarlas, y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras, que se realizará el primer domingo de junio de 2025. Nos parecen oportunas, nos parecen relevantes, nos parecen fundamentales”,

apuntó Noroña.

Más tarde, el morenista informó que este sábado se realizará la insaculación pública sobre los cargos de las personas juzgadoras que se elegirán en el proceso electoral de junio de 2025.

Recordó que, para el caso de magistradas y magistrados de circuito, jueces y juezas de distrito, la elección será escalonada, con la renovación de la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección del primer domingo de junio de 2025, y la parte restante en la elección federal de 2027.

Sin embargo, la senadora del PRI Carolina Viggiano reprochó la manera en que se ha conducido y declarado en los últimos días el presidente del Senado, al denostar la justicia y la legalidad.

“Que sea más prudente. Las declaraciones que ha hecho últimamente no lo colocan como quien represente institucionalmente al Senado; no puede seguir denostando así, ni hablando así de la legalidad. Yo le pediría que sea presidente del Senado, que nos represente a todos. No estoy de acuerdo con las expresiones que ha hecho acerca de la legislación que tiene que ver con este tema”, afirmó.

Ricardo Anaya, senador albiazul, dijo, a su vez, que es precipitado analizar en poco tiempo las iniciativas de reformas a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de que se necesita conocer los términos en que resolverá la Corte el problema de constitucionalidad.

“No caigamos en el error de jugar a las vencidas. Que cada quien haga lo que le corresponde hacer, seamos sensatos, pensemos en el país y no perdamos de vista el objetivo que haya justicia justamente en México. Ese es el objetivo y, por supuesto, el llamado es a que dejemos de jugar a las vencidas con los relojes legislativos”, finalizó.

Buscan sesionar de forma semipresencial



Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, señaló que, en caso de que el Senado remita a la Cámara de Diputados la minuta sobre la ley reglamentaria de la reforma judicial, se sesionará de manera semipresencial para desahogarla.

Señaló que ayer se presentó la iniciativa de ley reglamentaria que anunció por la mañana la mandataria federal, por lo que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, “les comunicó que en efecto ya estaba presentada, que ellos van a enviarla a comisiones para discutirla martes y miércoles, y probablemente nos envía la misma minuta el miércoles por la noche o el jueves”.

Por ello, dijo, se ha acordado que, en caso de que llegara, se podría sesionar de manera inmediata bajo la modalidad semipresencial esta semana, dado que es una ley reglamentaria para que la Cámara de Diputados la procese y vote.

Mencionó que la convocatoria para la elección de magistrados, ministros y jueces tiene que expedirla el Senado de la República a más tardar el 16 de octubre, y si no tiene ley reglamentaria “es polémico y discutible la convocatoria, la cual debe tener mecanismos y procedimientos”.

Se busca, añadió, evitar que la convocatoria sea un instrumento legislativo y modificar mejor la ley reglamentaria para que ahí se establezcan las normas secundarias para todo el desarrollo del procedimiento electivo y las demás instituciones nuevas que se crearon con motivo de esta reforma, como el Tribunal de Disciplina Judicial, la administrativa, jurisdiccional y, principalmente, la parte electiva.

Recordó que las sesiones presenciales de esta semana serán muy largas, y la reunión de hoy de la Jucopo “fue para ponernos de acuerdo en los dos temas constitucionales que estarán en discusión y, en su caso, votación el próximo martes y miércoles, como es el tema ferroviario y el de la reforma energética”.