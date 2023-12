Más de 5 mil 500 habitantes del noreste de Guanajuato participan en primera semana de precampaña de Libia

La precandidata panista a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se reunió con más de 5 mil 500 militantes y simpatizantes, de quienes escuchó sus peticiones, comentarios e inquietudes, mismos que se incluirán en sus propuestas en la construcción del proyecto para pintar de esperanza a todo Guanajuato. “Hoy vamos a resolver los problemas de Guanajuato con la mirada de las mujeres, porque las mujeres sabemos resolver problemas”, destacó en sus mensajes Libia.

En el primer día por el Noreste, Libia visitó a panistas en el municipio Atarjea y Santa Catarina, con quienes se comprometió a seguir cercana a la gente y sus necesidades. “A nosotros no nos gustan las divisiones, nosotros queremos trabajar por nuestra gente y vamos a resolver los problemas y los retos que tiene Guanajuato. Hoy tienen una precandidata que es todo terreno, pero también todo corazón y toda oídos para seguir escuchándolos y trabajando con ustedes”, dijo.

Durante el segundo día de actividades en el Noreste guanajuatenses, la precandidata estuvo en la comunidad San Miguel de las Casitas en Xichú, en donde la militancia panista solicitó proyectos para dotar de agua potable a la zona y fortalecer las obras de mantenimiento de caminos comunitarios.

La precandidata se compromete con habitantes de Tierra Blanca a abordar temas como caminos rurales y turismo. Foto: Especial

Por la noche, más de dos mil victorenses militantes y simpatizantes del PAN, acompañaron a Libia en la Plaza Principal de Victoria; presente en este evento, Aranza, una niña de seis años, le preguntó a la precandidata, “por qué quiere ser gobernadora”, a lo que la Libia respondió que aspira a servir a los guanajuatenses para tener un mejor estado para las niñas y los niños.

“Para mí, ustedes son una prioridad. Me ha tocado desde muy joven recorrer el estado, conocer a cada uno de los municipios. Yo nací en esta tierra, a mí nadie me cuenta, yo soy de Guanajuato, aquí nací, aquí está mi corazón y aquí voy a seguir trabajando”, respondió.

A la mañana siguiente, en medio de cánticos y porras, la militancia panista recibió a la precandidata a Gobernadora en la Comunidad “Los Aguacates” del municipio de Tierra Blanca; entre las principales peticiones figuran más caminos rurales, abastecimiento de agua y promoción turística de la zona.

Las voces de la militancia fueron escuchadas por Libia, quién prometió regresar ya en campaña para presentar propuestas que atiendan las necesidades expresadas. “Yo sé que ustedes creen en este proyecto, que ustedes están aquí porque creen que un nuevo comienzo es posible y en Guanajuato hay muchas cosas que se han hecho bien, pero también hay muchas otras que necesitamos mejorar, y aquí estoy yo para trabajar por esas cosas que hacen falta”, destacó.

Durante esta intensa gira, Libia tuvo un encuentro con panistas de Doctor Mora en el tercer día, a quienes también, les escuchó y lanzó su número de WhatsApp para que las y los guanajuatenses sean atendidos. El número al que pueden escribir directamente a Libia es 479 104 00 43.

“Ustedes han tocado varios de los temas más importantes que tenemos que trabajar como la educación y la salud, qué haríamos sin la salud y eso es una prioridad, ese ha sido un comentario que hemos recogido de todo el noreste, me lo llevo apuntado no sólo en mi cabeza, me lo llevo apuntado en mi corazón, porque yo sé lo importante que es la salud”, dijo Libia a la militancia y simpatizantes panistas.

Otra manera de comunicarse con Libia es a través de las redes sociales, “síganme en Tiktok, ahí les compartiré el “Diario de Libia” espacio donde les platicaré mi día a día en precampaña”, compartió la precandidata panista a jóvenes de San José Iturbide, a quienes invitó a interesarse en la política y participar en la construcción de un Guanajuato cada vez mejor.

En San Miguel de las Casitas, la militancia panista busca soluciones para el suministro de agua. Foto: Especial

En San José Iturbide, en el cuarto día de la gira, Libia se reunió con mujeres panistas, con quienes dijo quiere hacer equipo para tener más oportunidades y desarrollo. Las participantes solicitaron apoyos con proyectos productivos para mujeres emprendedoras y espacios deportivos; además de escuelas de tiempo completo, guarderías y estancias infantiles.

“Vamos a hacer una precampaña de altura, sin descalificaciones. Con la voz de las mujeres construiremos las propuestas que continúen transformando a Guanajuato”, puntualizó.

Finalmente, Libia estuvo con liderazgos panistas de la zona rural y urbana de San José Iturbide, quienes le solicitaron proyectos de infraestructura en escuelas rurales y mejores sueldos para docentes de educación básica.

Presente en este encuentro, la señora Margarita García, mencionó que la participación ciudadana y los gobiernos panistas, tienen resultados positivos en Guanajuato. “Me siento orgullosa de que Libia esté promoviendo ese cambio para el estado y me gustaría invitar a todas las comunidades porque el cambio también viene de nosotras, a los ciudadanos nos toca mucho que hacer”.

Para concluir, Libia mencionó que el Noreste será una prioridad, al contar con mujeres y hombres comprometidos y trabajadores. “Sé que el Noreste de nuestro estado reclama más atención, más recurso, más proyectos, más trabajo y ese es mi compromiso”.

